D’Lord irrumpe en la escena del reggaetón

El colombiano causa sensación con apenas 19 años de edad

Arturo Arellano

Con el reggaetón convertido en un verdadero monstruo de la industria musical, cada vez se van sumando más intérpretes que buscan cumplir sus sueños de éxito dentro de este género. Caso ya es el de D’Lord, joven de apenas 19 años, quien ya está en camino a la cima con éxitos como “Un sueño”, en los que ha contado con el apoyo de productores que también han empujado carreras como la de Maluma o J Balvin. Con el interés de ganar terreno, D’Lord visita México donde ya ha ofrecido algunos shows y empieza a colocar sus canciones en el gusto de los amantes de este género”.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el cantante refirió que “el género urbano está dominando en todo el mundo, pero yo vengo con algo diferente, quiero que sea un género limpio y para ello cuido mis letras. Hablo de amor, ese mensaje único y universal, lanzó un mensaje de no juzgar a la gente por físico o nacionalidad ni creencias, incluso los videos de mis canciones hablan de ello. Invito a los jóvenes a que hay que valorar la parte interior de las personas, como un diamante, que no pierde su valor aunque luzca como un carbón”.

Añade que “afortunadamente ya he logrado un buen éxito en Colombia, a la gente le ha gustado lo que estoy haciendo, que es algo más suavizando y la gente se identifica por el contenido, cuanto con el productor musical de J Balvin, quien me ha ayudado a dar con un sonido que atrape además de mi contenido en las letras. En el caso de México, vamos a ver cómo la gente recibe las canciones, ya he estado en varios lugares y todo ha salido muy bien, quiero continuar dándome a conocer”.

Lo mismo, explica que “hay que ser honestos y entender que las letras no van dirigidas a ningún tipo de edad en específico, por lo que hay que hablar de temas muy generales, de valorar la parte bonita de las personas, tengo canciones que incluso se pueden dedicar a la madre” y refiere que “Mi reggaetón es sensual, pero no sexual, incluso puede ser atrevido, pero sin pasarse de la raya y llegar a lo obsceno o grosero. Hay que estar a la medida y es cuestión de equilibrio, respetando al otro, sobre todo a las mujeres”.

En el tema de los conciertos dice que “ahorita estamos confirmando fechas en México, han sido muy rápido las cosas, estaré en Orlando a finales de año, así que la idea es regresar a México en 2018 ya con lugares y fechas confirmadas. Quiero traer lo mejor de D’Lord y tener buena carta de presentación”, dice y mientras tanto ya se pueden escuchar sus primeras canciones en plataformas digitales y redes sociales, donde se encuentra como D’Lord oficial.