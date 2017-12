¿Saldrá?, ¿no saldrá?; la Ley de Seguridad Interior se debate en el Senado

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Si en la madrugada no hubo cambios, la minuta de la muy contovertida Ley de Seguridad Interior continúa siendo debatida en el Senado de la República.

Anoche, luego de posponerla varias veces, el documento final entró a discusión en un Pleno dividido y altamente confrontado.

Sólo para tramitarla en lo general se apuntaron casi 20 oradores en pro y en contra y para hacerlo en lo particular, había inscritos más de 30. Sólo la mini bancada del PRD que comanda Luis Sánchez, reservó todo el articulado para cuestionarlo e intentar modificarlo.

Al inicio del debate, hacia las 5 de la tarde, prácticamente todos los 128 senadores que integran las 5 bancadas en la Cámara alta, estaban en sus escaños. Sus coordinadores, como couchs de futbol americano, estaban no sólo pertrechados al frente de cada grupo, sino avituallados para cualquier decisión y la aplicación de todas las argucias a fin de alargar el debate o de plano reventar la sesión.

En el campo oficialista Emilio Gamboa mostraba calma y seguridad. Al su alrededor se afirma que cuenta con los votos suficientes (64 + 1) para sacar adelante la aprobación de esta Ley.

En la oposicion encabezada por Fernando Herrera, coordinador de la fracción de 38 legisladores del PAN, se comentaba que “el nuevo PRI”, integrado -dicen- por los senadores blanquiazules que encabeza Ernesto Cordero a quien acompañan Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano, José Luis Lavalle y Salvador Vega, a quienes ultimamente se ha unido la senadora Mariana Gómez del Campo, son quienes apoyarán la aprobación de la Ley.

También se sabe, dijo la senadora queretana María Marcela Torres Peimbert, que algunos de los 12 gobernadores del PAN, han pedido a los senadores de sus estados votar a favor.

Con estos acomodos de última hora, los líderes de los senadores de PAN, PRD y PT consideran que Emilio Gamboa coordinador del PRI, y su aliado Carlos Puente, del PVEM, tienen garantizados los votos suficientes para aprobar la Ley de Seguridad Interior.

Sin embargo, anoche se contemplaba que este trámite sería largo, pues los de la oposición, es decir los senadores de PAN, PRD y PT-Morena iba a recurrir a todas las argucias y a mandar a todos sus legisladores a tribuna para alentar la votación.

Los coordinadores de esta oposición, el panista Fernando Herrera, Luis Sánchez y Manuel Bartlett (y su escudero el poblano Sancho Panza… perdón, Miguel Barbosa), no descartaban acudir a la toma de la tribuna o al abandono de la sala con el fin de reventar la sesión y detener y alargar la aprobación de esta Ley.

Sobre todo cuando el acuerdo de los coordinadores en la Junta de Coordinaciòn Política que encabeza la mexiquense Ana Lilia Herrera, fue el de que, una vez aprobada o rechazada la Ley de Seguridad Interior, se iría de inmediato a la designación del Nuevo Fiscal Electoral y posteriormente a la designación de los magistrados que faltan.

Eso apuntaba a una sesión que podría durar las 24 horas –o más- a fin de concluir el período de sesiones justo hoy a la medianoche.

En este contexto de gran incertidumbre por las amenazas de aplicar todas las argucias legislativas en contra por parte de la oposición, no había certeza ayer de que los senadores organizados alrededor de Gamboa, Puente y Cordero pudieran sacar adelante este Ley. Hoy se verá el resutado de la capacidad de contra-ataque de estos tres.

¡URGE LA APRUEBEN!: PEÑA NIETO

En un llamado que advierte las presiones que tiene encima por la falta de esta Ley, el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto emitió ayer una exhortación a los senadores para aprobar ya, sin demoras, la Ley de Seguridad Interior.

A través de la PGR, el Gobierno afirmó:

“Hacer frente a los desafíos de la seguridad interior en el país, exige que el Poder Legislativo de un marco jurídico a la actuación de las distintas fuerzas del orden, incluyendo las fuerzas armadas”.

Ese marco jurídico, agrega, está justamente en la Ley que se tramita en el Senado y que ya fue aprobada por los Diputados.

Su debate y tramitación ha generado adecuaciones que garantiza, afirma, no sólo el cumplimiento del marco constitucional en su aplicación sino el respeto a los Derechos Humanos.

Así esta Ley, dice el Gobierno, “facilitará las respuestas a nivel local y federal, asegurando que el papel de las fuerzas armadas sea acotado a aquellas situaciones en las que sea absolutamente indispensable, a través de procedimientos claros que se prevén en el proyecto de ley”.

Todo esto será hoy historia.

MEADE DICE: “SERÉ FACTOR DE UNIDAD”

Luego de un arranque masivo en San Cristobal Las Casas y Chiapa de Corzo, el virtual candidato presidencial del PRI, PVEM y Panal, José Antonio Meade regresó a la capital del pais para afirmar que él será un factor de unidad nacional.

Su señalamiento es en sí una descalificación del discurso de sus dos principales oponentes, de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, quienes comenzaron sus campañas con discurtos rupturistas y de confrontación.

Frente a ello el ex secretario de Hacienda dijo:

“Sin importar cuántos frentes vengan a nosotros, no nos va a dar frío, vamos a unir a México, no a fracturarlo… amamos a México y no vamos a dividirlo”.

A lo largo de un encuentro con militantes y dirigentes del PRI y del Verde en el Polyforum, Meade insistió en “la unidad de los mexicanos, el consenso y el liderazgo responsable, y consideró que el respeto a la ley es la causa más importante para transformar a nuestro país.

“Creemos en la ley y compartimos la integridad como norma de vida”, afirmó.

Y al señalarlo dejó implicito que no AMLO ni Anya respetan ni la Ley ni quieren la unidad de los mexicanos, sino la beligerancia y la confrontación. Esto apenas comienza.

MÁS FUGAS

Ayer continuó el éxodo de legisladores hacia la busqueda de candidaturas dentro del proceso electoral de 2018.

Los que optaron por irse son: el experimentado vicecoordinador de los diputados del PRI, el sinoaloense Enrique Jackson y el chiapaneco José Alberto Couttolenc, del Verde Ecologista.

