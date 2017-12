Matías Ferreira cierra el año con “Olé olé”

El cantante y actor uruguayo presenta su más reciente sencillo y pretende lograr un 2018 lleno de éxito musical

Arturo Arellano

Matías Ferreira es un talentoso cantante y actor de origen uruguayo, que llegó a nuestro país con la intención de ganarse un lugar en el corazón del público azteca, para ello ha lanzado algunos temas pop, con los que sin duda comienza a labrar su objetivo por buen camino y este 2017 lo cierra justamente con un nuevo corte “Olé olé”, en un ritmo más latino, de acuerdo a las tendencias musicales de la actualidad, pero cuidando siempre sus contenidos.

Para ofrecer detalles del sencillo y contarnos el balance de su llegada a México en este año, Matías platicó en entrevista para DIARIOIMAGEN: “ha sido un año bastante movido, mucho esfuerzo, pero también muchos logros. México me acogió en el tema de la música porque yo llegué a este país con otra intención, que era de la de actuar, pero ahora cierro el año con la oportunidad de ser un cantante. Estoy feliz y agradecido con el pueblo mexicano que me apoyó todo este año, tuve dos presentaciones en el Teatro Wilberto Cantón, luego fui a Culiacán, a Baja California Sur y fueron shows que me llenaron mucho el alma, me llevé muy buenas sorpresas”.

Sobre “Olé olé”, refirió que “es mi último sencillo de este año, una rola que está padrísima porque mezcla muchos ritmos, es muy internacional, desde el video que se grabó en Uruguay y Argentina con más de 120 artistas en escena, entre acróbatas y bailarines. Lo mismo grabamos en las pirámides de México y quedó muy bien, me sorprende la respuesta del público, pero es que desde la filmación todo fue asombroso” y recordó que “en el video se puede apreciar un ovni, se ve claramente, pasa rapidísimo a mis espaldas, incluso se lo enviamos a Jaime Maussan, para que lo estudie, fue algo muy loco, mirando al cielo entre las pirámides, aparece y no sabemos qué es. De lo que estoy seguro es de que no estamos solos, seguramente hay alguna otras civilización en alguna parte de nuestra galaxia, sería egoísta pensar que estamos solos”.

Sobre su música explica que “el primer sencillo fue ‘Baila’, ahora viene ‘Olé olé’, que viene más movido e intenso, para bailar en el antro, muy popera, pero latina también. Me sorprende que los niños ahora quieren escuchar reggaetón y aunque no es mi estilo, no descarto la posibilidad de hacerlo, aunque lo que sí siento y estoy en contra, es de las letras del reggaetón, se van mucho a lo grosero, cómo es posible que una niña de ocho años cante ‘que no me quepa en la boca’ con un doble sentido terrible, es obsceno, así que lo que yo quiero es rescatar el lado sano de la música, que sea comercial, pero con un contenido lírico bueno, con respeto al público y a todo, a las mujeres que son fundamentales en nuestras vidas”.

En el tema de la actuación nos comenta “terminé de hacer Teatro en Corto, ‘Testigo de las estrellas’, que nos fue muy bien, ahora tengo ya varias ofertas para 2018 en teatro musical y cine, no dejaré de lado la actuación, aunque estoy enfocado al tema de la música”.

Sus propósitos para el año entrante empiezan “con el esfuerzo de seguir persiguiendo mis sueños, que han cambiado, yo empecé 2017 con el interés de que la gente me viera actuando en televisión, pero terminé como cantante, ahora mi sueño es llenar cada vez auditorios más grandes y que mi música sea conocida por más gente”.