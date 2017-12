Osorio Chong: “soy hombre de lealtades, con el Presidente, relación espléndida…

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Miguel Ángel Osorio Chong ha recuperado la sonrisa. Y el estilo. El golpe no fue menor. Perder una candidatura presidencial es una oportunidad que sólo se da normalmente una vez en la vida.

Y el 27 de noviembre pasado él la perdió.

Desde entonces ha corrido mucha tinta y comentarios en mesas y ambientes de todo tipo sobre su supuesta mala reacción ante este acontecimiento.

Ayer, desde Veracruz, Osorio sale a explicar por primera vez su sentir respecto a la pérdida de esta candidatura y de su presunto distanciamiento con el presidente Enrique Peña Nieto.

“La relación con el Presidente es espléndida… no me imagino yo a un Secretario de Gobernación que no tenga comunicación fluida, cercana con el Presidente, y además, bueno, por supuesto hay una relación de muchos años. Entonces no hay tal distanciamiento”.

Y es que ayer también, Jorge Castañeda, en un artículo periodístico, recordaba lo que yo en este espacio relaté el lunes 27 de noviembre pasado.

Al igual que yo en aquel lunes, Castañeda habló del caso de Manuel Bartlett cuando en 1988, una vez que Miguel de la Madrid designó a Carlos Salinas como su candidato, el entonces secretario de Gobernación dejó sueltos a los partidos satélite (PARM, PPS y Frente Cardenista) para darle la candidatura del llamado Frente Democrático a Cuauhtémoc Cárdenas.

Sin esa candidatura Cárdenas difícilmente habría representado tanto peligro para Salinas y el sistema como ocurrió. Esa fue la venganza de Bartlett contra De la Madrid por haberle dado la candidatura del PRI a Salinas y no a él.

El pasado 27 de noviembre aquí mismo escribí:

• Bartlett tenía entonces bajo su control a los llamados partidos “morralla” -al PARM, PPS y Frente Cardenista-, a los que daba instrucciones y dinero, mucho dinero para simular una democracia inexistente.

• Estos partidos fueron instruidos entonces desde la oficina de Bartlett en Bucareli para nominar como su candidato a Cuauhtémoc Cárdenas, dentro del llamado Frente Democrático Nacional que en 1988 estuvo a punto de ganar la Presidencia.

• Claro que hay muchísima más información respecto de esa venganza de Bartlett que estuvo a punto de descarrilar al sistema en 1988. Como secretario de Gobernación el poblano operó en contra de De la Madrid y de Carlos Salinas”.

Ese mismo lunes 27 yo planteaba esta interrogante:

•¿Qué va a hacer Osorio Chong?

• Hoy Osorio, secretario de Gobernación, es quien controla la relación del Estado con la oposición no sólo representada por los partidos contrarios al gobierno, sino a los grupos y corrientes no organizadas en partidos.

• Tiene además la relación con las Iglesias y con los gobernadores y alcaldes, diputados locales y federales no sólo del PRI.

• Y tiene bajo su mando a la Policía Federal y el control de los penales federales así como la relación directa con los mandos de las fuerzas armadas y los comandantes de las zonas militares en el país.

• El sistema de Inteligencia concentrado en el CISEN está en sus manos al ser Eugenio Imaz el director de este organismo. Imaz ha estado ligado a Osorio desde su paso por la gubernatura de Hidalgo.

• En Gobernación se sigue con lupa a los distintos movimientos de inconformidad social que existen en todo el país.

• Ahí se ha negociado lo mismo los conflictos de la CNTE que de los anarquistas y los inconformes del IPN y del campo mexicano.

• Y la lista de los hoyos negros de la inconformidad nacional son muchos más y más grandes que los aquí apuntados.

• Hoy Osorio está dolido. El destape de Meade, victoria de Luis Videgaray sobre Peña Nieto, rompió acuerdos internos que lo obligan a quedar fuera de la contienda priísta por la Presidencia. Otros muy cercanos a él también se sienten traicionados. Uno es Jesús Murillo Karam, también hidalguense, quien en privado cuenta que Enrique Peña Nieto lo dejó morir solo en el conflicto de los 43 de Ayotzinapa, al grado de que hoy es el malo de esa película.

• Dicen que entre los gobernadores del PRI hay desconfianza hacia el Presidente. Las persecuciones de los que dejaron el poder en las elecciones recientes les augura un destino incierto.

• La dinámica de las elecciones del 2018 con un candidato que no tiene raíces priístas pudiera ser fatal para Meade, Peña Nieto y Videgaray.

En este escenario la victoria de Andrés Manuel López Obrador está más que cantada. Y con ella el enjuiciamiento de Peña Nieto sería algo consumado…

Soy hombre de lealtades

Ayer, entrevistado en Veracruz por Alejandro Aguirre, En Oliva Noticias, el secretario de Gobernación Osorio Chong aprovechó para explicarse:

La pregunta inicial fue: … se comenta que otorgada la precandidatura a José Meade a la Presidencia de la República su relación con el Presidente se ha fracturado, ¿es esto cierto, Secretario?

“No, de ninguna manera. La relación con el Presidente es espléndida, no me imagino yo a un Secretario de Gobernación que no tenga comunicación fluida, cercana con el Presidente, y además, bueno, por supuesto hay una relación de muchos años. Entonces no hay tal distanciamiento.

“Hay quienes han querido hacer este tipo de comentarios generando confusión, problemas, incluso enfrentamientos, pero yo no me presto a ello, yo soy un hombre, lo digo con mucha humildad, de lealtad, de congruencia, que me debo a un partido en el que he militado toda mi vida, y por supuesto hoy en esta responsabilidad de manera institucional.

“Entonces no hay quiebres en mi vida, lo he venido demostrando y así seguirá siendo hacia adelante.

“No hay forma de que haga cosas diferentes a las que he hecho en mi vida personal durante muchos años”.

¿Entonces se queda en la Secretaría de Gobernación?

“La decisión es, por supuesto del Presidente”.

Osorio aceptó sin embargo que se le han abierto otras alternativas y que será una vez entrado el siguiente año, que decida qué camino toma.

¿Habla del Senado?, preguntó el periodista.

“… mira, ya me movieron mucho, primero sobre la candidatura a la Presidencia, hoy hacia el Senado… donde yo crea y esté convencido de que puedo trabajar por mi país, ahí voy a estar”, indicó.

EPN: entre peticiones y controversias

Una vez aprobada por Senadores y diputados la Ley de Seguridad Interior, ha trascendido que los grupos parlamentarios de la oposición, en especial los del PAN en el senado y la cámara de Diputados, al mando de Fernando Herrera y Marko Cortés, sumados al del PT-Morena que encabezan la dupla poblana Manuel Bartlett y Miguel Barbosa, van a dedicarle tiempo de sus vacaciones de fin de año a trabajar la Controversia que deberá ser aprobada por el Pleno de la Cámara alta para ser luego enviada por el presidente del Senado, Ernesto Cordero a la Suprema Corte de Justicia a fin de echar atrás esta ley. Bueno, siempre y cuando los ministros digan que es inconstitucional.

Al parejo de este intento, está también el anuncio hecho por Luis Raúl González Pérez, quien como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pedirá junto a Senadores y Diputados de la oposición a la Suprema Corte lo mismo.

De igual forma corren de todos los frentes nacionales e internacionales peticiones al presidente Enrique Peña Nieto para que vete la controvertida Ley de Seguridad Interior.

Entre otros muchos peticionarios están los alcaldes de la Asociación Nacional de Alcaldes, la ANAC, de extracción panista, quienes han presentado una petición formal a Peña Nieto para que vete tal Ley.

Eso lo hacen mientras “enaltecen el esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas, quienes –dicen-, han cumplido puntualmente con las encomiendas que les han sido encargadas”. ¿Entonces?

Los 469 Municipios que integran la Asociación Nacional de Alcaldes, lamentablemente nunca fueron incluidos en los cortos diálogos realizados en el Senado de la República, se queja su presidente Enrique Vargas del Villar.

Total que todavía sigue abierta la inconformidad sobre esta Ley.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa