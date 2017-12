Los mejores libros para paladares especiales

En la ruta de las letras

Patricia Correa

“Cocina canalla” Malpaso Ediciones

El libro más pelado para aprender a comer

Sabemos que te importa poco lo que comes, pero que a veces te da la impresión de que todo es demasiado difícil o caro. Bueno, pues no te vamos a dejar que sigas creyendo esas tonterías. No vamos a dedicarnos a darte lecciones o a complicarte la vida. Sólo vamos a ayudarte a que comas verduras de una puta vez. Así que, si estás listo para elevar tu nivel culinario, ponte a leer Cocina canalla.

¿Y por qué no? Comes tres veces al día. Una cantidad bastante considerable como para currártelo un poco. Pero, ¿por qué la transición entre el autoservicio y la comida casera parece un puto infierno? A lo mejor es porque la gente que te dice cómo cocinar sano te suena más falsa que Judas. Un aura de elitismo rodea el comer bien y mucha gente acaba asociando comer sano con tener pasta.

QUE LES DEN. Nosotros vivimos en el mundo real. Nos gusta pasárnoslo de poca madre en la cocina, y a ti también debería pasarte lo mismo. Cuando acabemos contigo, vas a ser un friki de los fogones.

“Pasión por el vino”, de Joan C. Martín Lince Ediciones

El libro que nos descubre todos los secretos y anécdotas de los grandes vinos del mundo

Joan C. Martín, autor de Supervinos, la guía de vinos más popular y vendida de España, vuelve ahora con un volumen de vocación casi enciclopédica en el que, desde el punto de vista español, se hablará de los grandes vinos de todo el mundo.

Pasión por el vino es una entretenida introducción a la cultura del vino, pero es también una lectura interesante para el conocedor, pues incorpora el resultado de nuevas investigaciones históricas y permite realizar un extenso recorrido por las más importantes zonas vitivinícolas de Europa, las de ambas orillas del Mediterráneo, América del Norte y del Sur, Sudáfrica y Oceanía. Arranca con el descubrimiento del zumo de la uva en una cueva del Próximo Oriente, y nos lleva hasta el futuro del vino, en los viñedos neozelandeses.

Joan C. Martín realiza un análisis en profundidad de la historia, economía, enología, y tipología de los bordeaux, los champagnes y los bourgogne, que complementa con incursiones en zonas menos conocidas. También dedica un estudio pormenorizado a las mejores zonas españolas, desde Jerez, La Rioja y el Priorat hasta Sierras de Málaga o Rías Baixas y la DO, cava, entre otras.

Joan C. Martín oficia de guía erudito y nos lleva de la mano por todo el mundo para que conozcamos los secretos y los placeres de los grandes vinos. Este es un libro ameno y a la vez profundo, que nos abrirá los ojos al complejo y rico mundo de los grandes caldos.

