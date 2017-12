Incapacidad completa para madres de partos prematuros

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

La ciudadanía pide mayor vigilancia para evitar asaltos

Consejos prácticos para mantener la paz intestinal en Navidad

El Diario Oficial de la Federación publicó, el 18 de diciembre, el criterio emitido por la Dirección Jurídica de IMSS, donde establece la aplicación de 84 días de incapacidad completa para las madres aseguradas que tengan partos prematuros, así como el pago completo del subsidio. La adecuación de esta normatividad permite garantizar que las mamás trabajadoras, que antes sólo recibían 42 días de incapacidad y el correspondiente pago del subsidio, gocen del mayor número de días posibles para restablecer su salud y el cuidado a su recién nacido, al tiempo de fomentar la lactancia materna. Este cambio de criterio también responde a un señalamiento hecho por la senadora María Elena Barrera y de diversos sectores de la sociedad, pero sobre todo, para garantizar los derechos de las madres trabajadoras consagrado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta norma se aplicó con independencia de si la asegurada solicitó o no ante el Seguro Social la transferencia de semanas de descanso prenatal y postnatal y se le otorgará este beneficio, ya sea por parto prematuro o que se adelante la fecha probable del nacimiento.

La ciudadanía protesta en todos los tonos por los constantes asaltos en que son víctimas y hacen un llamado a los precandidatos a ocupar la Presidencia en las elecciones del próximo año, que en lugar de ocuparse de tanta politiquería, digan cuáles son las medidas que van a tomar -en caso de ocupar la silla presidencial- para que haya más vigilancia y que si es necesario recurrir al Ejército para poner orden. Tres ejemplos: la semana pasada en la parada del Metro Indios Verdes, a una trabajadora doméstica le arrancaron sus pequeñas arracadas de oro, lastimándole las orejas. Le avisó a los policías del Metro, que no hicieron nada, pero el colmo fue que ese mismo día, en la tarde, al volver a su casa, vive en Ecatepec, le quitaron su monedero y hasta sus zapatos y ¡tuvo que regresarse descalza! Otro ejemplo: cerca del Metro Viveros, un joven, en la noche, sacó a su perro a pasear, de pronto, dos tipos en una motocicleta, lo amagaron con un arma y hasta cortaron cartucho para que entregara lo que traía, pero él no traía nada, así se los dijo, pero los tipos no entendían, así que el joven se echó a correr y oyó un disparo, muerto de miedo llegó a su casa y pensaba que estaba herido, afortunadamente no le pasó nada. Un caso más fue el de una pareja que circulaba con su auto por la colonia Roma a mediodía, en un alto unos tipos apuntándole con un arma les exigieron que entregaran sus pertenencias, les quitaron celulares, dinero y tarjetas y a ella le arrebataron un anillo, con tal violencia, que le lastimaron el dedo. Gracias al localizador del celular, pudieron dar pronto con los ladrones, pero la policía dijo a los afectados que debían permanecer en el lugar para identificarlos. La pareja pensó: ¿para que los robaran de nuevo?

El Dr. José Lorenzo García, de la empresa farmacéutica Biocodex México, ofrece algunos consejos prácticos para mantener la paz intestinal de la familia en esta temporada: extremar precauciones en la preparación de las cenas de Navidad y Año Nuevo. Lavarse muy bien las manos con agua y jabón antes de comenzar a cocinar y verificar que los ingredientes no estén expuestos al calor o el polvo. Utilizar sólo agua hervida o purificada y vigilar rigurosamente los procesos de cocción de verduras, aves, carnes y mariscos, a fin de evitar el riesgo de diarreas infecciosas. Ojo con los brindis: Procurar consumir un vaso de agua por cada tanto de la bebida alcohólica y acompañarla con algún alimento. Bailar también puede ser una buena opción para controlar los efectos del alcohol. Si sale de vacaciones prescindir de los buffets y los puestos de comida ambulante, también agua que no sea embotellada y hielos de dudosa procedencia para las bebidas. Evitar tragar agua en albercas, lagos, mares o ríos, que al estar contaminada puede provocar diarreas y adiós felices vacaciones.

