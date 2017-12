Chiapas, fracturados todos los partidos

Víctor Sánchez Baños

Chiapas, un estado envuelto en serios conflictos sociales, olvidado por el centro de la República y con necesidades mayúsculas, sufre marginación e injusticia cotidiana. Ante la cercanía de renovación del Ejecutivo estatal, o sea, cambiar al gobernador, que en turno es Manuel Velasco, los partidos políticos se disputan con toda energía y voracidad el poder y la llave para la caja registradora del presupuesto. El PRI, que en alianza con el Partido Verde Ecologista de México, ganaron las elecciones hace 6 años, con Velasco, ahora está en la disyuntiva de perder los comicios si va solo con Roberto Albores, actual senador y líder de ese partido (quien no suelta el poder, a pesar de haber cumplido con el tiempo reglamentario). Priístas locales no toleran que los reglamentos de ese instituto se violen por un ambicioso político que busca únicamente la candidatura para gobernador. Albores, hijo de un ex gobernador, controla ese partido y provoca un cisma con el PVEM, quien llevaría como abanderado al también senador Luis Armando Melgar, quien es considerado mejor opción para ganar los comicios. Si van los dos partidos por separado, difícilmente lograrían triunfar ante el Frente PAN-PRD e incluso contra Morena, que en la región centro-sur del estado no son bien vistos por los grupos cercanos o afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahora bien, la mancuerna PAN-PRD podría ir como abanderado Zoe Robledo, otro hijo de un gobernador, Eduardo Robledo. Al final de cuentas, las fricciones se convierten en auténticos focos de atención política y social, debido a las severas diferencias tanto étnicas, políticas como religiosas en materialmente todas las poblaciones de la entidad. Los focos amarillos están encendidos en Chiapas, en el proceso electoral que se avecina.

PODEROSOS CABALLEROS: El nuevo fiscal electoral, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, abrió un abanico de esperanza para que en materia electoral la justicia sea ciega, pronta y expedita. Por el momento, para darle gusto a los opositores al PRI, afirmó que no sepultará el caso de corrupción de la empresa Odebrecht, que involucra al ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Sobre la investigación contra Lozoya, sostiene que van a seguir esa y otras indagatorias, pues los senadores que lo eligieron le pidieron no soltar el caso Odebrecht. *** En 1983 se fundó Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, que dirige Alejandro Desfassiaux, ahora cumple 34 años de operaciones en México. Ofrecen elementos oficiales en seguridad, hasta Hi Defense System (HDI) y guardias del Cuerpo Especial de Reacción Inmediata, que han sido entrenados por cuerpos de elite israelí. En México tienen operaciones en más de 40 ciudades, cuentan con más de 13 mil empleados. Su facturación es mayor a los 3 mil millones pesos, registran un crecimiento promedio anual del 12%. Fue la primera firma en obtener la licencia 001 para operar como seguridad privada. En la actualidad, su mercado vale más de 28 mil millones de pesos. Multisistemas brinda sus servicios a más de mil firmas de sectores como aeropuertos, agencias y plantas automotrices, corporativos, boutiques, plazas comerciales, hoteles y escuelas, así como en los sectores mineros, farmacéuticos, industriales y marinos. ** Como se esperaba, Martha Erika Alonso, fue destapada por el Frente PAN-PRD como su candidata a la gubernatura al gobierno de Puebla. En las encuestas lleva notable ventaja.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Kinetech Power Systems, liderado por Luis Aguire-Torres, fue reconocida como la mejor empresa verde del país, al ofrecer una solución a la transición hacia las energías renovables, a través de un volante de inercia que permite el almacenamiento de energía y posterior descarga al consumidor. Es por lo anterior que, Cleantech Challenge México le otorga un premio en efectivo al demostrar que cuenta con una solución tecnológica a problemas ambientales, además de la viabilidad en su modelo de negocios. El premio Innovación Sustentable de Hoteles City Express impulsa, por tercer año consecutivo, a proyectos o empresas que desarrollen soluciones que puedan integrarse a su infraestructura en alguno de los siguientes rubros: agua, energía, gas, materiales de construcción, mobiliario o equipamiento, productos de limpieza.

