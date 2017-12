Su propósito de 2018 es cantar con Natalia Lafourcade y Marc Anthony

Alberto Vázquez lanzará un disco con sus grandes éxitos, pero interpretados a dueto con las estrellas del momento

El cantante mexicano, Alberto Vázquez, dio a conocer que el próximo año lanzará un disco con sus grandes éxitos, pero interpretados a dueto con las estrellas del momento.

“Me gustaría cantar con Natalia aquella de ‘Si la invitara esta noche’, o con Marc Anthony. También me interesa Laura Pausini y otros chavos que mencionaré hasta que cerremos el trato. Quiero cantar con los jóvenes y con los no tan jóvenes para darnos a conocer mutuamente ante el público que nos sigue. Sería una especie de intercambio”, comentó.

Admitió que será complicado ajustar las agendas de cada uno, por lo que no descarta grabar a larga distancia y está en pláticas con una disquera, ya sea para la producción del álbum o sólo la distribución.

Luego de que en julio de 2016 canceló su participación en el espectáculo “Juntos otra vez. Los grandes del rock and roll” debido a una parálisis facial, Alberto Vázquez informó que está de vuelta en los escenarios como integrante de “La caravana del rock and roll”.

Al lado de Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa, Los Teen Tops, Los Apson, Los Rockin Devils y Los Hiters, el originario de Guaymas, Sonora, se presentará el 20 de enero de 2018 en la Arena Monterrey y el 11 de febrero como parte de “Los cuatro grandes. Juntos por última vez”, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Adelantó que interpretará un repertorio compuesto por sus grandes éxitos: “Olvídalo”, “Maracas”, “Bambina”, “Tú significas todo para mí”, “Perdóname mi vida”, “El pecador”, “16 toneladas”, “La historia de mi amor”, “Para decir adiós”, “Si la invitara esta noche” y “Al modo mío”, entre otras.

“Siempre quiero cantarle algo nuevo al público, pero no es posible porque los fans quieren escuchar lo que ya conocen de mí, aquellas canciones que les recuerdan una época o a una persona en especial. Tengo temas nuevos muy bonitos, pero prefieren que me vaya al recuerdo y yo tengo que darles lo que ellos quieren”.

Sin embargo, aceptó que existen temas “que ya me caen gordos de tanto cantarlos. A veces digo: ‘Qué pena poner éstas otra vez, la gente va a escuchar lo mismo de la vez pasada’. Es como una sensación de respeto, de querer darles algo distinto para que no vean que me quedé en el mismo lugar, sino que tengo cosas nuevas que brindar”.

En entrevista telefónica desde Torreón, Coahuila, donde actualmente radica, adelantó que en ambos conciertos que tiene programados con los rocanroleros, quizá entregue “Gente que ama”, que compuso inspirado en los damnificados por los recientes sismos en México.

En 2004, Alberto Vázquez celebró 45 años de trayectoria artística con un concierto en el Auditorio Nacional. En 2019 cumpliría 60 años de carrera, por lo que no descartaría festejarlos en grande.

“Tengo 77 años y debuté a los 14 en el Teatro Alameda. Quizá es más tiempo el que debería de celebrar, pero lo estoy considerando desde el inicio profesional. Ya veremos qué puedo hacer, por lo pronto, en 2018 lanzaré un libro biográfico y el disco”.

Respecto al libro, mencionó que se titula “Alberto Vázquez canta” y lo narra a modo de novela.

“Me costó mucho trabajo hacerlo, porque no soy escritor, tuve que rodearme de mucha gente que sabe y que me corrigió. Tardé seis años en hacerlo. Sólo faltan algunos detalles para sacarlo a la venta”, concluyó.