Jay Samaniego, rumbo al éxito juvenil

Actualmente promueve su primer sencillo “Polos opuestos”, cuyo video está rotando internacionalmente

¡Tiene 14 años y 7 de trayectoria!

Asael Grande

Con 14 años de edad y 7 de trayectoria, el cantante Jay Samaniego, originario de Chihuahua, y quien a su corta edad, ha participado en cine, teatro y televisión, platicó con DIARIO IMAGEN sobre el lanzamiento de su sencillo -y video-: “Polos opuestos”, un tema de letra y música de Xerónimo Mansur y Mirley Cauich, el cual trata de una relación en la que uno no es valorado y decide terminar la relación:.

“Este año me fue muy bien, a la gente le gustó el sencillo ‘Polos opuestos’, tuve buena aceptación, entre 25 canciones, elegí tres, que fueron ‘Sueños opuestos’, ‘Sueño de amor’, y ‘Olvídate de mí’, las grabé en junio pasado, y entonces decidí que ‘Polos opuestos’ era el mejor tema para lanzarme como cantante, y que la gente me conociera, es un tema movido, y en agosto hice el video, lo grabamos en un departamento, en un antro, y dos días lo grabamos, el tema trata sobre una situación en la que te están tratando mal en una relación, y terminas todo, y dices: ‘ya estoy cansado, voy a terminar esto, y seguiré adelante’, es un tema de Xerónimo Mansur y Mirley Cauich, el sencillo ‘Polos opuestos’ suena pop, a un poco de rock”.

Jay Samaniego ha participado en nueve obras de teatro -con un protagónico-además ha grabado dos cortometrajes (uno para festivales y otro para la UNAM), mientras que en TV participó en Televisa Kids.

“Me gusta mucho estudiar canto, sus técnicas, me gusta ir conociendo más cosas, todo es emocionando, todo me divierte, me gusta mucho Justin Bieber, desde siempre lo he admirado, siento que es un gran ejemplo, por todo lo que ha logrado, me gusta también Río Roma, y en la actuación me gusta mucho como actúa Harrison Ford; me gustaría pisar todo tipo de escenarios, quizá un día cantar en el Auditorio Nacional, en 2018 tengo una gira de promoción por varias ciudades de la República Mexicana, y espero hacer presentación de más temas, para que la gente me vea ya cantar en directo, me gustaría tenr bailarinas de apoyo, y músicos que me acompañen, me gustaría también escribir mis propias canciones, también estoy estudiando piano, también mi meta es hacer más cosas de cine, he hecho teatro, es muy emocionante estar con la personas ahí, siento que el cine es más frío, siempre hay que estar abierto a todo tipo de proyectos musicales”.

Nacido en Chihuahua, el 11 de diciembre de 2003. Jay Samaniego, quien actualmente está lanzando su primer sencillo “Polos opuestos”, cuyo video está rotando, internacionalmente, en los canales TeleHit y Ritmo Son, invita a nuestros lectores a que sigan su música: “siento que mi música puede gustarle a la gente, son letras profundas, es música ligera, y que puede hacerlos sentir cosas fuertes”.