México se abstiene para evitar polarización

Voto sobre estatus de Jerusalén

El embajador, Juan José Gómez Camacho, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó al presidente Enrique Peña Nieto que nuestro país se abstuvo de votar sobre el estatus de Jerusalén “para evitar mayor polarización”.

La carta del embajador que fue publicada en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por su parte, Brenda Estefan, internacionalista, habló sobre la resolución de la Asamblea General de la ONU que rechaza la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.

La internacionalista Brenda Estefan dijo que es preocupante la posición de México que abstuvo su voto en la resolución.

“Me preocupa la posición de México. México el día de hoy vota con una abstención en una posición histórica del gobierno de México en un tema clave, en la política global México vota con una abstención, de lado de todos los países que siempre están a lado de Estados Unidos”, declaró Brenda Estefan.

La internacionalista lamentó el voto del gobierno de México: “Entendemos la coyuntura que vive nuestro país, una relación que está viviendo una complejidad enorme por el tema de la renegociación del TLCAN, pero aun así no justifica el voto por la abstención del día de hoy del gobierno de México. Quiero imaginar que el gobierno de México está sacando algo de esto y que no es nada más un voto para no hacer enojar al gobierno de Donald Trump”.

Brenda Estefan dijo que este voto coloca a lado México de todos los países que siempre hacen fila con Estados Unidos.

“Creo que es un error, creo que es lamentable el voto de México hoy en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas” expresó la especialista. Y explicó que fue un error porque hubo una actitud amenazante por parte de EU: “En estos días hubo una serie de cartas de parte de la embajadora Haley, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, ella mandó cartas a los 192 estados miembros pidiendo que no votarán a favor de esta resolución y diciendo que este voto sería reportado a la Casa Blanca, como advirtiendo.

El día de ayer vimos a Donald Trump diciendo que iban a tomar nombres de quienes votaban en contra de esta resolución y que los millones de dólares de ayuda serían condicionados a este voto”, enfatizó la especialista.

La especialista reveló que la resolución de la Asamblea General de la ONU no es de carácter vinculante a diferencia de los dictámenes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Finalmente dijo que con este voto no se trata ser pro Israel o pro Palestina sino que la decisión de Estados Unidos aleja la paz en Medio Oriente y agrede a musulmanes y árabes.