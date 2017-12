Como Colosio, veo un México con hambre y sed de justicia: Meade

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Que un candidato presidencial retome a otro, no es cosa menor.

Que recupere y haga suya una frase que detalla a pofundidad el eje de la inconformidad nacional, es irse a fondo y en buena medida cuestionar al Presidente de la República que va de salida.

Eso fue lo que hizo ayer desde Hermosillo, Sonora, el precandidato presidencial de la triada de partidos PRI-PVEM-PANAL, doctor José Antonio Meade para honrar a Colosio y describir al México actual, ese que apenas comienza a ver en su segunda semana de precampaña.

Ahí Meade afirmó:

“El discurso de Luis Donaldo Colosio dejó a nuestra generación un diagnóstico que sigue vigente… seguimos viendo un México con hambre y sed de justicia…

“Y seguimos teniendo que honrar sus principios: ser sensibles a las demandas y necesidades de las comunidades, estar a la altura del compromiso que esperan de nosotros y asumir autocrítica y transformar lo que nos duele y que nos lastima”.

Interesante. ¿Ve el doctor Meade falta de sensibilidad del gobierno saliente ante las demandas y necesidades de las comunidades… que no se ha estado a la altura de los compromisos que los mexicanos esperaban, ni tampoco la capacidad e autocrítica para transformar lo que nos duele y lastima?

El precandidato incluso se fue más allá.

Ve no sólo un México con hambre y sed de justicia, sino en riesgo grave respecto de su futuro.

“Hay mucho que está en juego en este 2018, (ciertamente) es mucho lo que se ha transformado y (pero) es mucho lo que falta por hacer”.

A partir de ahí se va también contra los de enfrente. ¿Se refiere a Andrés Manuel López Obrador? ¿a Ricardo Anaya? ¿ a los dos?

No lo explica, pero considera que entre sus adversarios por la Presidencia de la República no hay capacidad de generar proyectos reales de desarrollo y conducción nacional.

“No podemos dejar al país en manos de ocurrencias. Tenemos que buscar en el país un liderazgo experimentado, un liderazgo que dé confianza, y esa confianza se encuentra aquí en el PRI.

Un partido que gana, un partido que compite, un partido que tiene emoción, un partido que tiene la mejor militancia; una militancia que se levanta en las mañanas a tocar puertas, a recorrer calles, una militancia que pulsa lo que necesita su vecina, su comunidad, su pueblo; una militancia que exige un cambio y una transformación, una militancia ávida de entregar mejores cuentas y una militancia generosa.

“Una militancia que abrió las puertas del partido, que nos permite hacer equipo juntos, y que nos asegura, así, en equipo, juntos, que vamos a ganar”.

En fin…

De vuelta a Colosio

Creo no errar si digo que durante los ultimos 23 años nadie, ningún aspirante presidencial, a descrito mejor que Luis Donaldo Colosio ese fondo del malestar nacional con aquella frase de apenas 9 palabras que pasaron a la historia desde antes de su asesinato en Tijuana el 23 de marzo de 1994.

Yo no recuerdo otro fragmento de aquel discurso dicho por el sonorense el 6 de marzo de 1994 en el Monumento a la Revolución donde celebraba el 65 aniveersario del PRI.

Pero lo que nunca se me va a olvidar, como ocurrirá a otros muchos mexicanos, son justamente esas 9 palabras: “… veo un México con hambre y sed de justicia”.

Ayer Meade las hizo suyas. ¿Qué opinará Enrique Peña Nieto de eso?

Pendiente del proceso

Durante esa visita y acompañado por priístas sonorenses, entre quienes estaba la gobernadora Claudia Pavlovich, el precandidato Meade no eludió referirse al proceso judicial en Chihuahua, respecto a una presunta desviación de 250 millones de pesos de una partida federal emitida al ex gobernador César Duarte y que se supone fue transferida a campañas del PRI en 2016.

Como consecuencia de ese proceso anteayer fue detenido el ex senador y ex diputado coahuilense Alejandro Gutiérrez, a quien Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de César Duarte, señala como el operador financiero de Beltrones que le ordenó transferir el dinero al PRI.

Meade dijo conocer y tener estima a Alejandro Gutiérrez y comentó que él y el PRI seguirán con detenimiento el proceso judicial de la supuesta desviación de 250 millones de pesos.

“Estaremos pendientes, yo le tengo afecto en lo personal, lo conozco y espero que se aclare todo a satisfacción”.

Sin auditor, por culpa de panistas

César Camacho, coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, no se anduvo por las ramas: “… en esa elección quien se rajó fue el PAN”, soltó.

En conferencia de prensa, el ex gobernador mexiquense y ex presidente del PRI explicó que hace unas semanas, la Comisión correspondiente en San Lázaro ya había aprobado con el voto de todos sus integrantes, incluidos los diputados de Acción Nacional una terna para designar al sucesor de Juan Manuel Portal en la Auditoría Superior de la Federación.

La terna estaba integrada por: Ángel Trinidad Saldívar, Salím Arturo Orcí y David Colmenares.

Pero al pasarla al pleno para la designación, por San Lázaro se apareció Demián Zepeda, el suplente de Ricardo Anaya en la presidencia del PAN y éste ordenó a sus diputados diferir la votación.

“Se rajaron”, afirma Camacho.

Y con la obvia interferencia de Zepeda dentro del trabajo legislativo, quedó pendiente el nombramiento del nuevo Auditor Superior de la Federación.

Por ello el coordinador de los diputados del PRI no ve la posibilidad de que se realice un período extraordinario en enero de 2018 para reponer el procedimiento.

“No de momento”, reitera.

Y agrega:

“… aquí, literalmente, quien se rajó fue el PAN, tal cual”.

Explica:

“Dos de los tres integrantes de la terna, merecieron siete y seis votos de ocho posibles, de suerte que, si hubiera una actitud congruente, uno de ellos, cualquiera de los tres, porque todos tienen iguales derechos, pero previsiblemente los primeros que tiene siete y seis, de ahí hubiera salido.

“Qué grave fue ver al dirigente nacional del PAN (a Damian Zepeda), venir a la cámara de diputados a descalificar la posición de sus correligionarios, a dejar en mal el desempeño de los disputados de extracción panista, porque al final, insisto, los desplazó descalificando la terna en su conjunto.

“Eso hizo inviable la toma de esta decisión en el corto plazo, porque se requieren dos terceras partes de los presentes en la cámara de diputados (para designar al nuevo auditor), siendo ésta, facultad exclusiva de la cámara.

“Veremos si hay una reconsideración de la propia dirigencia, porque la terna es pública, y la trayectoria de los integrantes de la terna, también es pública, y me parece que son, no sólo jurídica, sino social, política y mediáticamente viables sus candidaturas.

“Por lo pronto, les recuerdo que el 31 de diciembre cesan sus funciones el auditor… podrá no haber auditor, pero hay Auditoría. La ley prevé la cobertura de las ausencias definitivas del titular de la Auditoría, a través del desempeño de los auditores especiales, que hay cuatro, y en el orden en el que aparecen en la ley, es como se tendrían que hacer cargo de la Auditoría hasta que haya el nombramiento definitivo”.

Así fue que Camacho Quiroz reveló quién echó atrás ese nombramiento.

(En razón de los días navideños y de inicios de año, nos vemos aquí el lunes 8 de enero próximo, Felicidades y mis mejores deseos para todos)

