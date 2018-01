AMLO promete bajar su salario, si llega a Los Pinos

Afirma que desaparecerá el EMP

Dice que no viviría en la residencia y tampoco usaría avión presidencial

José Luis Montañez

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena a la Presidencia de la República, señaló en un video que circula en redes sociales que de triunfar en las elecciones ganará menos de la mitad del actual salario de Enrique Peña.

Asegura también que no vivirá en Los Pinos, pues esa residencia será parte del Bosque de Chapultepec, que no usará el avión presidencial y que no utilizará al Estado Mayor Presidencial (EMP).

Afirma en el video grabado en Veracruz que su gobierno será “austero y sobrio” y que no “actuará con fantocherías”.

Explicó que todas sus propuestas para un Estado de bienestar serán financiadas por todo el dinero que se recupere por la corrupción y el dinero que se recorte por la austeridad de su gobierno. Aseguró que se necesita tener “autoridad moral para tener autoridad política” y con eso se podrá poner “orden al caos”.

Que ya ofreció el avión presidencial

López Obrador también aseguró que ya ofreció el avión presidencial al presidente de Estados Unidos, Donald Trump… por Twitter y Facebook.

“Vamos a ofrecer ese avión. Donald Trump no tiene un avión así, ya por Twitter, por Face se lo mandé a ofrecer y lo vamos a hacer cuando triunfemos de manera formal para que se anime y nos arreglamos; si no, no va a faltar quien compre ese avión”, dijo en un mensaje desde Fortín de las Flores.

De acuerdo con López Obrador, utilizar el avión presidencial cuyo precio supera más de 7 mil millones de pesos sería “un insulto a los mexicanos” y prometió bajar el sueldo del Presidente a la mitad, de ganar las elecciones este año.

El aspirante moreniosta aseguró que el Estado Mayor Presidencial se incorporará a la Secretaría de la Defensa Nacional y que sus instalaciones se sumarán al complejo cultural y deportivo del Bosque de Chapultepec.

De ganar el proceso electoral de 2018, “No voy a utilizar al Estado Mayor Presidencial. Se va a trasladar el Estado Mayor Presidencial en funciones; se va a incorporar a la Sedena”, aseguró.

El EMP es un órgano técnico militar que tiene como misión fundamental proteger al Presidente de la República, a su familia, a ex presidentes, pero también a los candidatos a la Presidencia.

López Obrador reiteró que no vivirá en la residencia oficial de Los Pinos y que sus instalaciones y jardines servirán para el disfrute de las artes y la cultura de los mexicanos.

“Los Pinos y los jardines de Los Pinos al Bosque de Chapultepec; ahí está el Museo de Antropología, está el Castillo de Chapultepec; ahí está el Auditorio Nacional.

López Obrador está en Veracruz donde realizará una gira de siete días de trabajo como parte de la precampaña y aseguró de nueva cuenta que el combate a la corrupción y el cese de los privilegios para la clase política serán suficientes para impulsar el desarrollo del país sin necesidad de aumentar impuestos o incrementar el nivel de deuda.