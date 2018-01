López Obrador oculta ingresos, acusa Meade

“Al PRI le dolió la traición de Javier Duarte”

El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, aseveró que incurre en corrupción quien miente en su declaración patrimonial y quién vive del efectivo para no pagar impuestos y ocultar sus ingresos.

“Corrupción es Andrés Manuel López Obrador, que viene aquí a defender los narcos y corruptos. ¿A dónde se debe ir?”, arengó a los priístas reunidos en el World Trade Center de Veracruz, ante lo cual los asistentes respondieron al grito de “!fuera!, fuera la corrupción!”.

“Corrupción es el que esconde en su declaración patrimonial sus bienes. Corrupción es quién es grabado recibiendo dinero y pretende regresar a la Cámara de Diputados”, añadió.

Durante el inicio de precampaña de José Yunes Zorrilla, como precandidato al gobierno de esa entidad, Meade Kuribreña se refirió también al caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Al respecto advirtió que se debe hablar claro y ser contundentes, “y hablar de frente a todo el priísmo que hoy nos escucha, nos duele profundamente que Javier Duarte nos haya traicionado con la corrupción”.

“Nos duele que Javier Duarte haya lastimado nuestro prestigio, nos duele porque no nos define y no nos describe. Al priísmo de Veracruz no lo describe la corrupción, no lo define la impunidad”, expresó el aspirante presidencial.

Maede Kuribreña agregó que al priísmo de Veracruz lo define la vocación por el servicio, el trabajo, la vocación del triunfo y la certeza de que sí es posible un Veracruz seguro, con más igualdad y trabajo, y por ese estado saldrán a dar la cara y comprometerse en donde estará el triunfo de las mejores causas de la entidad.

Afirmó que juntos, los priístas habrán de caminar y ganar, “y desde Veracruz seamos absolutamente claros y categóricos, vamos a pelear con todo en contra de la corrupción, vamos a dedicar a ello experiencia y esfuerzo. Que se oiga claro desde Veracruz con absoluta certeza, de manera categórica ni un paso al margen de la ley”.

“Queremos decir desde Veracruz que la corrupción se vaya, qué la corrupción esté fuera”.

Meade fue recibido por el precandidato del PRI a la gubernatura de dicha entidad, José Francisco Yunes Zorrilla; el presidente del Comité Directivo Estatal de este instituto político, Renato Alarcón Guevara; así como senadores y diputados locales.

En el aeropuerto, el precandidato saludó a un grupo de mujeres vestidas con el traje típico, quienes le regalaron un paliacate.

José Antonio Meade viajó a Veracruz en vuelo comercial, acompañado por su esposa, Juana Cuevas, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, y su coordinador de precampaña, Aurelio Nuño.