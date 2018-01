Autosuficiencia alimentaria

Desde el portal

Ángel Soriano

En la conmemoración de la promulgación de la Ley Agraria, legado de Don Venustiano Carranza, en el puerto de Veracruz, el titular de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa, resaltó que gracias al apoyo de los productores y a su compromiso, hoy nuestro país es de los grandes actores en la producción internacional de alimentos, el décimo segundo productor de alimentos del mundo y el décimo exportador, y se dice fácil, pero han tenido que pasar muchos años de trabajo y esfuerzo conjunto para que México se haya alzado con estas cifras importantes a nivel global.

Destacó que por ello, el Presidente Enrique Peña Nieto ha pedido a sus colaboradores atender todos los rincones del país e incorporar al sector primario de la economía a mujeres y jóvenes, principalmente, dotándolos de los instrumentos necesarios para participar en la producción y seguir creciendo en el sector.

Consideramos que en si México, desde hace décadas, hubiese atendido este importante sector, las consecuencias que sufre la población hoy, con el alza de precios en la canasta básica, el agobio sería menor, las estadísticas del desempleo –como la migración-, no irían al alza y fuera un país en auge con el aprovechamiento cabal de sus vastos recursos naturales.

Lo logrado hasta hoy, de acuerdo a las cifras dadas a conocer por Calzada Rovirosa, son efectivamente alentadoras, sobre todo cuando se está a punto de la ruptura en el TLC, y se reconoce que México incursiona con éxito en el mundo en el sector agropecuario. Impulsar más el sector nos conducirá hacia la autosuficiencia alimentaria, la generación de empleos e ingresos y ser, como se cita ya, una verdadera potencia.

TURBULENCIAS

Influencia del general Durazo

El general Arturo Durazo Moreno, en quien el ex presidente José López Portillo confío su seguridad personal como estudiante y luego del país como Presidente de México, y que como jefe de la policía capitalina logró reconocimientos internacionales –le hicieron un museo en Cumpas, Sonora, su lugar de nacimiento-, influye todavía en la vida nacional. El precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, considera que la heráldica sería factor fundamental para recobrar la tranquilidad del país y confiará, de llegar a Los Pinos, la seguridad nacional al también sonorense Alfonso Durazo…Y el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Jorge Carlos Ramírez Marín, al rechazar que el precandidato presidencial priísta José Antonio Meade tenga que ver con el gasolinazo –“ni padre, hermano ni primo”- afirmó que como secretario de Hacienda no tenía facultades para ordenar tal incremento, pues no son facultades de un secretario de Estado. Es obvio, pero no se trata de una medida fiscal, sino de una decisión política que acata el mismo Poder Legislativo…Carretadas de dinero gastó en imagen pública como dirigente del PRD la senadora con licencia Alejandra Barrales, habrá que imaginar lo que gastará en caso de llegar a la jefatura de gobierno de la CDMX, y que seguramente tendría que ser un rubro especial que deberá aprobar la Asamblea Legislativa. Y eso sólo en imagen pública, bastaría saber qué otros gastos tiene la lideresa súper millonaria…Panistas encumbrados por el ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle temen por los cargos públicos que ahora disfrutan. Al no lograr hacerlo candidato presidencial para lo que fueron contratados, pueden ser despedidos en cualquier momento…

www.revista-brecha.com

asorianocarrasco@yahoo.com