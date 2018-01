EPN destaca inversión en el sector comunicaciones

Más de 50 mil millones de pesos

Entrega Macrolibramiento de Guadalajara, el segundo más grande del país

La inversión histórica en materia de Comunicaciones y Transportes en el país duplica a la realizada en el sexenio anterior, con más de 50 mil millones de pesos sólo en este sector, destacó el presidente Enrique Peña Nieto.

En la entrega del Macrolibramiento de Guadalajara, Compromiso de Gobierno 025, el segundo más grande del país, reconoció que aún hay mucho por hacer en este sector, pero también es mucho lo que se ha logrado, ya que la inversión es 83 por ciento superior a lo realizado en la pasada administración.

Peña Nieto afirmó que su gobierno quiere seguir “construyendo una nación que depare igualdad de oportunidades para todos los mexicanos”, y enfrentar los retos que se tienen hacia adelante.

Afirmó que toma en cuenta con autocrítica las voces que señalan los retos, como combatir con mayor eficiencia la corrupción, la violencia y la inseguridad, y que “son de los retos que están por delante, combatir las enormes desigualdades que hay entre la sociedad”.

Sin embargo, destacó que también se deben mencionar los logros, reconocer los avances del pasado y las aportaciones para seguir avanzando, pues México “es un país que crece y que contrasta frente a otras naciones que no están creciendo frente a un entorno internacional complejo, y México sí está creciendo”.

Acompañado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el Presidente aseveró que este año se alcanzarán los 4 millones de empleos, “misma cantidad de empleos que se generaron en las dos pasadas administraciones”.

Además de que el país es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, al pasar del decimoquinto al octavo lugar, lo que significa mayor derrama económica y más empleos, dijo en el acto, al que también asistió el empresario Carlos Slim.

En este marco, Peña Nieto ratificó su compromiso de culminar en fecha próxima diversas obras, y refirió que tan sólo en Jalisco, se alcanzó una inversión histórica más de 50 mil millones de pesos en infraestructura, lo que convierte a la entidad en una de las de mayor avance.

Luego de sobrevolar la obra que generó más de 15 mil empleos directos e indirectos, destacó también los 24 mil millones de pesos que se han invertido hasta el momento en el tren ligero de Guadalajara, que cuenta ya con 18 trenes eléctricos para su operación.

Peña Nieto apuntó que Jalisco se ha convertido en un ícono en el desarrollo de tecnología, lo que hace posible que haya mayor crecimiento, que se generen más empleos como nunca se habían generado antes, y que la entidad tenga mayores niveles de desarrollo.

Dice que no es cierto que lea poco

El Presidente calificó como una “falsa noticia” que se haya dicho que no lee, luego de su participación en la Feria Internacional del Libro de 2011, que él mismo describió como “malograda”. “Cuando andaba en precampaña, no, ya en campaña, para fines legales todavía no, pero para fines de mi partido sí, ya el candidato postulado, que asistí a la Feria Internacional del Libro, la malograda participación en la Feria Internacional del Libro.

“Que muchos recordarán porque supuestamente terminó siendo una obra, más bien una participación, en la que resultó que poco leía, lo cual no era cierto, pero pues a final de cuentas hoy estamos llenos de muchas falsas noticias”, expresó.

El Primer Mandatario habló de aquel pasaje en la FIL para recordar que desde entonces se comprometió a realizar obras para mejorar la conectividad en Guadalajara y el Estado de Jalisco.

“Para lograr mejores carreteras, y sobre todo para mejorar el sistema de transporte masivo, porque verdaderamente la Zona Metropolitana estaba auténticamente ya agotada en su capacidad”, mencionó.