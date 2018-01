Ex gobernadores buscan fuero: Vallejo y Aguirre; el michoacano intenta cobijarse a la sombra de AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Cuando Fausto Vallejo Figueroa salió a la calle después de haber rendido protesta como gobernador de Michoacán y estrechó la mano de varias de las personas que lo esperaban tras las vallas, se decía que estaba muy enfermo y que no alcanzaría a terminar su gestión, pero nadie podía imaginar cómo acabaría su administración, pues se tenía la imagen de que era un buen hombre, así nada más.

Como es bien sabido, entre el hijo del ex gobernador, quien lo relevó en el cargo cuando se sometió a un trasplante de hígado, Jesús Reyna, e incluso el propio Vallejo, se encargaron de poner por los suelos un gobierno que se esperaba, pasaría “sin pena ni gloria”.

Los años pasaron y el ex priísta dio la sorpresa, al anunciar que buscará ni más ni menos que la presidencia municipal de Morelia -que ocupó por cuatro períodos en sus tiempos de priísta-, como candidato de Morena, es decir, la coalición “Juntos Haremos Historia”. Lo menos que uno puede preguntarse es: ¿en qué estará pensando Vallejo?

Probablemente, lo que quiere es el fuero para evitar que “por aquello de las nubes”, no esté sujeto a la acción de la justicia.

Y en este orden de ideas, quizá lo mismo buscó otro ex gobernador, Ángel Heladio Aguirre, cuando intentó lanzarse como aspirante a una diputación federal por su estado, Guerrero -el distrito VIII-, por la coalición “Por México al Frente”, pero los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa asesinados, se lo impidieron, ya que esa es una cuenta que dejó pendiente el ex mandatario.

Según se sabe, Aguirre Rivero se reunió con el dirigente del PRD, Manuel Granados, para conversar sobre el tema y al final, el ex mandatario ex priísta, optó por declinar en su aspiración. Vía Twitter, el ex gobernador guerrerense aseguró estar en paz, al tiempo que agradeció el respaldo que le dieron las dirigencias estatales del PRD, Movimiento Ciudadano y el PAN. ¡Qué tal!

Por cierto y retomando el caso de Michoacán, no deja de llamar poderosamente la atención que Fausto Vallejo pretenda cobijarse a la sombra del dueño de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a quien desde siempre le ha dado por “redimir” a políticos “desvalijados”, con lo que retoma el papel que lo llevara a la fama en comicios anteriores y con el que lo bautizó Enrique Krauze: el “Mesías Tropical”, que es capaz de rescatar del fango más oscuro a cualquiera que siempre y cuando, le jure fidelidad eterna.

Sin embargo y al ver el rechazo de la posibilidad de una candidatura de Vallejo, López Obrador, desde Veracruz, vio muy poco probable que se concrete algo. Aseguró que serán los comités estatales los que decidan. Entonces, ¿en este asunto no vale lo que diga el “dedito” de AMLO?

MUNICIONES

*** En un conocido desayunadero ubicado al sur de la CDMX, ayer desayunaron el líder de la corriente perredista Vanguardia Progresista, Héctor Serrano, y el precandidato al gobierno capitalino Armando Ahued y todo muy bien. Es más, ambos recordaron viejos tiempos cuando fueron compañeros de gabinete en dos administraciones, y refrendaron su amistad, esto, por aquello de los comentarios de que pudieran estar enfrentados, pues en la contienda por la CDMX, también aspiran Alejandra Barrales y Salomón Chertorivsky, pero, nada de eso.

*** Con el nombre de “Armando Futuro. El México que merecemos”, el senador con licencia, Armando Ríos Piter presentará el libro en el cual plasma parte de la experiencia que le ha dejado ser un candidato independiente que busca aparecer en las boletas de las elecciones de este año, y para ello, afanoso, junta firmas. Este evento tendrá lugar hoy a las 6 de la tarde en el Club de Industriales. Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín serán los presentadores y moderará Ana Lilia Cepeda.

*** Ayer visitó el municipio de Huixquilucan, Edomex, el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sedesol, Javier García Bejos. Estuvo en dos comedores comunitarios donde reafirmó el compromiso del gobierno federal por no dar un paso atrás en la lucha contra la pobreza. Asimismo, anunció que Sedesol invertirá en el presente año 19 mil millones de pesos en el Estado de México. Durante su intervención en la visita al comedor comunitario San Cristóbal, subrayó que, para seguir abatiendo carencias, el gobierno de la República continuará trabajando de cerca con el gobierno estatal y con los municipios. Añadió que por instrucciones del titular de esa dependencia, Luis Enrique Miranda Nava, se establecerá el blindaje electoral, para garantizar la correcta ejecución de los programas ya que, “en épocas electorales, no desaparece la pobreza”.

*** Finalmente, en la Ciudad de México, se firmó el “Pacto de Civilidad” para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, así como la libertad de reunión en el espacio público durante el proceso electoral 2017-2018”, ese es el kilométrico nombre de dicho documento. Como era de esperarse, no asistieron los representantes de Morena, Partido Encuentro Social y PT; de hecho, la flamante candidata morenista al gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, ya había anunciado que no firmarían, porque piensa, al igual que los partidos a los que abandera, que eso no es más que una “vacilada”. ¿Será?

*** Los que sí asistieron fueron los dirigentes en la CDMX del PAN, Mauricio Tabe; del PRI, Francisco Olvera, y del PRD, Raúl Flores García, así como representantes de Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. Por cierto, muy saludado estuvo el ex gobernador de Hidalgo, un hombre que le apuesta a “llevar la fiesta en paz” y a concertar. Sin embargo, se dice que el candidato del PRI al gobierno de la CDMX, Mikel Arriola, de plano no tiene nada que hacer en la competencia.

