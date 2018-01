Verónica Gallardo asume la presidencia del DIF en Nogales, Veracruz

La periodista de espectáculos tomó el cargo por invitación del edil, Guillermo Mejía, para realizar una actividad altruista

Desde el 5 de enero, el nuevo alcalde del municipio de Nogales, Veracruz, Guillermo Mejía, rindió protesta a la periodista Verónica Gallardo como presidenta del DIF municipal.

Verónica Gallardo es conocida por haber sido conductora de varios programas de espectáculos y entretenimiento en varias cadenas de televisión en nuestro país como “La Oreja” y recientemente “La Cuchara”.

“Me convertí en presidenta del DIF en Nogales, Veracruz, y ya tuvimos nuestro primer evento. 590 niños disfrutaron de esto”, se puede leer en un tuit que publicó la polémica periodista en su cuenta de Twitter el pasado 7 de enero.

De acuerdo con los medios locales, la periodista de espectáculos asumió el cargo por invitación del edil Guillermo Mejía para realizar una actividad altruista en el municipio.

“Les voy a hablar como es Verónica Gallardo; no voy a leer el discurso que me prepararon, no soy política, vine a ayudar. He aprendido a amar esta tierra, a amar a los nogalenses”, dijo la periodista en la toma de protesta.

Verónica Gallardo compartió en sus redes sociales el primer evento ya en el cargo donde compartió juguetes de Día de Reyes a los pequeños del municipio.