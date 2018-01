That Poppy regresa a México con la gira “Poppy.Computer”

El concierto será en El Plaza Condesa el 27 de abril y la venta comienza el 12 de enero a las 12:00 pm

Moriah Pereira, mejor conocida en el mundo de la música por su peculiar personaje That Poppy (una mezcla de muñeca Barbie y los personajes extraídos del manga japonés), regresa a nuestro país como parte de la gira “Poppy.Computer”, la cual visitará Japón así como distintas ciudades de Estados Unidos.

Este reencuentro con el público mexicano tendrá lugar el próximo 27 de abril en el Plaza Condesa, luego de su debut en el Festival Corona Capital 2015. Los boletos para esta presentación estarán disponibles en venta general a partir del viernes 12 de enero a las 12 horas en taquillas del inmueble y la red Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx y al teléfono 53-25-9000.

La cantante y compositora estadounidense, Poppy, comenzó su carrera en el 2014 realizando videos abstractos en YouTube dirigidos por Titanic Sinclair; un año después lanzó un cover del tema “My kind of woman” de Mac DeMarco seguido del sencillo “Everybody wants to be Poppy”, su primer tema original. Tras firmar contrato con la disquera Island Records, dio a conocer “Lowlife”, tema que sería el primer track de su EP debut titulado “Bubblebath” (2016).

El 6 de octubre de 2017, de la mano de una nueva discográfica, Mad Decent, Poppy lanza el disco “Poppy. Computer”, título que da nombre a la gira que la traerá de regreso a nuestro país este 27 de abril en El Plaza Condesa.

Precio de los boletos: Pista general $450 // Palco & Salas $600 // balcón $750.