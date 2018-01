¡Osorio está cansado!

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Hay hombres, cuya conducta es una mentira continua:

Barón de Holbach (1723-1789) Filósofo francés.

#OsorioChong #CansanciodeOsorio #CandidatoSenado #EPN #IncertidumbreEPN #PESGobernación #ElbaEstherMorena #CorralChantajes #PAN #RicardoAnaya #AmericanAirlines

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en los últimos 30 días, se ha promovido para ocuparse de un puesto de elección popular, concretamente una senaduría por mayoría y por el estado de Hidalgo. Pavimenta el camino y seguramente contaría con el beneplácito de su jefe, el presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, estos movimientos convulsivos no son del agrado de Peña, quien el lunes pasado puso un alto a las versiones que ya daban por un hecho la salida de Osorio y el ascenso del titular de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, a Gobernación. No es la primera vez. La anterior, hace unas tres semanas, era idéntica la versión y se publicó en varios portales de Internet. Ahora, se repite la receta, pero Peña Nieto respondió unas preguntas de reporteros de la fuente y recalcó que no tenía ninguna renuncia en su escritorio. Claro, con sombrero político dijo que no estaba contemplado ese cambio, cuando menos en el corto plazo. Sin embargo, como líder de su gabinete, no ha mencionado para nada la salida de Osorio, quien se queda hasta que el Presidente lo determine. Esa es la liturgia política del presidencialismo todopoderoso en México. No hay bromas, ni medias tintas, ni mucho menos se puede saltar la voluntad presidencial. Otro factor que está en el tablero político, fue el arresto domiciliario de Elba Esther Gordillo, a cambio de su “lealtad” a José Antonio Meade, lo que cayó por los suelos con la reunión de Fernando González, su yerno, con el grupo de Andrés Manuel López Obrador, en un acto proselitista en el estado del titular de Gobernación, Hidalgo. Por si fuera poco, el Partido Encuentro Social, de tendencia religiosa protestante, se inclinó también por Morena, el partido de AMLO, cuando generalmente estaba bajo el control de los grupos políticos de Bucareli. Osorio, con esas señales, no ha dejado contento a Peña. Por ello, podría diluirse su candidatura al Senado, a pesar que EPN se distingue por su gratitud a sus cercanos colaboradores. Sin embargo, hay tiempo. Hasta el 31 de marzo, tiene Osorio para dejar el puesto en Bucareli, o sea 90 días antes de la elección. Esto significa que podría agotarse todo el tiempo para lograr su objetivo de trascendencia política. Serenidad y paciencia, le diría Kalimán a Osorio.

PODEROSOS CABALLEROS: Javier Corral, el flamante gobernador panista de Chihuahua, está con el rostro pintado como apache en guerra. Le suenan los tambores. Pretende intimidad y chantajear al gobierno de Peña Nieto con presuntos desvíos de dinero para campañas políticas priístas. Todo es un asunto de poder (para apoyar a Ricardo Anaya en su camino a la candidatura presidencial por el Frente) y, al mismo tiempo, lograr el envío anticipado de recursos federales. Corral tiene un ritmo de gastos desenfrenado. Agota rápidamente el dinero de su gobierno y no tiene manera de justificar gran cantidad de recursos que ha esfumado. Eso, sin contar que se quedó con las propiedades confiscadas a su antecesor priísta, César Duarte, y las ha usufructuado hasta el cansancio. No rinde cuentas sobre el robo de la producción de 600 hectáreas de nogal de un rancho duartista. Ahí esfumó 600 millones de pesos, que seguramente “aseguró” para su peculio y en efectivo. *** Rubén “El Bravo” Fonseca y Jaime Rodríguez “El Bronco” se aliaron, para seducir y captar firmas en Guanajuato. El primero pretende ser candidato independiente por la alcaldía de León, el segundo busca la candidatura independiente por la Presidencia de la República. Vaya grupito.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Doug Parker, CEO y Robert Isom, presidente de American Airlines Group, dirigió una carta a sus empleados con motivo del inicio de 2018. En la misma se anunció la entrega de un bono de mil dólares a cada empleado de la aerolínea a distribuirse este primer trimestre del 2018. En total, American invertirá 130 millones de dólares a lo largo del primer cuarto del año 2018. “Esta no es una estrategia que tomamos a la ligera, al tomar en cuenta el retorno de inversión que debemos hacer a nuestros socios”, dijo Isom, quien recalcó que “no sentimos que sea correcto recibir los beneficios económicos de esta histórica reforma fiscal (de Donald Trump) sin cerciorarnos que esos beneficios sean repartidos equitativamente con cada uno de aquellos que son importantes para nuestros clientes y socios”.

Poderydinero.mx

vsanchezb@gmail.com

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano