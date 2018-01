Oaxaca celebrará su maratónica muestra gastronómica

La mayora Juana Amaya, profesional de comida tradicional oaxaqueña y otros destacados chefs realizarán una muestra gastronómica el 20 de enero

Arturo Arellano

Este 20 de enero se llevará a cabo una maratónica muestra gastronómica a 10 tiempos en el restaurante “Mi Tierra Linda”, presidido por la mayora Juana Amaya, chef profesional de comida tradicional oaxaqueña, con el interés de promover la tradición culinaria de Oaxaca. Para ello, Amaya ha convocado a diferentes chefs de México y Argentina a quienes ha instruido con su arte para que puedan elaborar los platillos típicos de la región y llevarlos a todo México y Latinoamérica.

En conferencia de prensa, Amaya explicó que “cuando yo era niña, en Oaxaca lo primero que se les enseñaba a las mujeres es su labor como amas de casa, primero se aprende a lavar, planchar y por supuesto a cocinar, eso estaba primero que la escuela y qué decir de jugar. A los seis años de edad ya me levantaban a las cuatro de la mañana para preparar el nixtamal, imaginen una niña de esa edad metiendo las manos en agua helada con cal, a esas horas de la mañana, sin embargo, no me quejaba, yo lo veía como algo normal, parte de la vida, jamás imaginé que ese aprendizaje me pondría en el lugar que estoy hoy”.

Recuerda que “todo lo que hoy aplico es el aprendizaje que tengo desde niña, recuerdo la tradicional Guelaguetza, que no es sólo los bailes, eso es parte de nuestra tradición, pero lo que realmente significa la Guelaguetza es la ayuda mutua entre oaxaqueños, que debería ser así en todos lados. Cuando alguien muere en Oaxaca, los vecinos llegan a casa del difunto con una ofrenda, azúcar, café, comida… eso es una Guelaguetza, yo recuerdo a mi padre diciendo ‘hoy no iré al campo porque vamos a dar la Guelaguetza’ a tal o cual familia. Me gustaría que la gente conociera además de la comida, este tipo de tradiciones tan bellas”.

Refiere que “lo que hace tan rica la gastronomía de Oaxaca es que conserva su tradición, yo sigo utilizando los mismos instrumentos de cocina que usaba mi madre, mi abuela y mi bisabuela, por supuesto que también los ingredientes, a pesar de que ahora hay tanta cosa transgénica. En mi restaurante yo procuro tener la mejor calidad de los productos, lo que se siembra y cosecha en Oaxaca”.

Al cuestionarle lo que prepararía para esta muestra gastronómica dijo en tono de broma “Yo no voy a hacer nada, por eso ya les enseñé a ellos (refiriéndose al equipo de chefs), así que habrá de todo, desde mole negro, tostadas, tlayudas y por supuesto, todo acompañado de un buen mezcalito. Tendremos la comida tradicional, pero también como iniciativa de los chefs, tendremos platillos especiales en los que se fusiona la cocina de Oaxaca con la cocina contemporánea, dando como resultado platillos nuevos y originales”.

Sobre lo anterior aclara que “lo primero que viene a la mente cuando se dice tlayuda es una tortilla gigantesca de masa azul, dorada y con complementos, pero no es así. La tlayuda es un punto de cocción, está la tortilla blanda, la dorada, la tlayuda y la tostada, el tamaño nada tiene que ver, puede ser desde muy pequeña, hasta muy grande, acompañada de diferentes cosas”.

Así, la muestra gastronómica tendrá efecto el 20 de enero en el restaurante “Mi Tierra Linda” de Juana Amaya en Zimatlán, Oaxaca, quien se hará acompañar de Frank Aguirre, Colibrí Jiménez, Ovidio Pérez, Fabián Delgado, Alan Sánchez, Hugo Soto, Carlos Téllez, Lizeth Palomares, David Sanz y otros chefs que se han dado a la tarea de aprender y preservar la comida tradicional de Oaxaca. El costo de este maridaje será de mil pesos por persona e incluye una degustación a 10 tiempos.