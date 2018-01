Ninel Conde pide a las autoridades que salvaguarden la integridad de su hijo

Se defiende, luego que uno de sus ex asistentes declaró a una revista que vio al “Bombón asesino” inhalando cocaína

A través de un video que publicó en YouTube

Ninel Conde empleó las redes sociales para sincerarse con sus seguidores y compartir sus sentimientos, luego de la batalla legal que inició desde hace medio con su ex, Giovanni Medina, por la pensión y custodia de su hijo Emmanuel.

Sin poder contener las lágrimas, la cantante explicó algunos de los enfrentamientos que ha tenido con el empresario a raíz de su separación, y el motivo que la orilló a realizar este video.

“Me duele mucho que vea que su papá se expresa así de su mamá y que sólo quiera destruir porque no le importa ser papá de Emmanuel”, manifestó.

Posteriormente, la actriz afirmó: “el niño es lo que menos le importa, yo podría decir muchas cosas de él, pero por mi hijo no voy a decir lo que pienso, no voy a decir lo que creo que se merece porque sólo Dios puede juzgar, me da pavor pensar que el día que esté con su papá, su papá le llene la cabeza de cosas tan terribles como las que él dice a los medios”.

Asimismo, Conde aseguró que fue su ex quien la llamó para tener un acercamiento y que ella accedió por su hijo, pues deseaba arreglar las cosas en los mejores términos, incluso pensó en darse otra oportunidad con él por el bien del pequeño, pero semanas después descubrió que las intenciones de Medina eran otras.

“Le pido a las leyes que me ayuden a proteger y salvaguardar la integridad de mi hijo. No me niego a que vea a su padre siempre y cuando él esté en condiciones psicológicas de poder estar con su hijo y que le haga bien y que no sea dañino, porque todo lo que trae en su cabeza es mucho odio presuntamente en mi contra y simplemente porque ya no quise estar con él”.

“El juez dictaminó que lo tenía que recoger de la escuela y el menor se quedó esperando a su papá. El niño es lo que menos le importa, no voy a decir lo que pienso de él, lo que creo que se merece, porque sólo Dios puede juzgar.

A días de que un exasistente de Ninel Conde, asegurara a una publicación que la vio inhalando cocaína y golpeándose el vientre para abortar, la cantante filtró al programa “Ventaneando” una conversación con su ex pareja, Giovanni Medina, y a quien acusa de contratar al joven para hacer dichas declaraciones en su contra.

“Mi ex esposo mandó a unos escoltas a esta revista hace un tiempo, estos ex escoltas que supuestamente me habían visto hacer lo mismo que ahora dijo Raúl: inhalar cocaína. Yo en mi vida he probado eso. Fui mamá a los 20 años y desde ese momento tuve que madurar y ser responsable. Hay gente que tiene ese problema y no hay que juzgarla, hay que ayudarla, pero no es mi caso”.