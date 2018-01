El Sindicato de Directores de Hollywwod nomina a Guillermo del Toro

El cineasta mexicano competirá en la categoría de Mejor Director por su cinta “La forma del agua”

Guillermo del Toro fue nominado para los premios del Sindicato de Directores de Hollywood (DGA, por sus siglas en inglés) por su cinta “La forma del agua”.

El cineasta mexicano competirá en la categoría a Mejor Dirección de película frente a Greta Gerwig (Lady Bird), Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Christopher Nolan (Dunkirk) y Jordan Peele (Get Out).

El pasado domingo, Del Toro obtuvo los Globos de Oro a Mejor Director, en una gala marcada por las protestas contra el acoso sexual a las mujeres en Hollywood.

El Sindicato de Directores también anunció que Geremy Jasper (Patti Cake$), William Oldroyd (Lady Macbeth), Jordan Peele (Get Out), Taylor Sheridan (Wind River) y Aaron Sorkin (Molly’s Game) competirán al mejor cineasta debutante.

Los galardones del Sindicato de Directores suelen ser la antesala de lo que pueda suceder en los Oscar, que se entregarán el próximo 4 de marzo.

La gala de entrega de los galardones del Sindicato de Directores se celebrará el próximo 3 de febrero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.