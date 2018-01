Devaluación y desempleo con AMLO

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Instituciones Financieras Internacionales creen que si Andrés Manuel López Obrador llegara a ganar la Presidencia de la República, en el país habría devaluación, incertidumbre y desempleo, con grave perjuicio para la sociedad.

El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Raza, señaló que importantes medios en el mundo coinciden con ese pronóstico. Entre esos diarios están The Wall Street Journal y Financial Times; en contraste, Financial Times consideró que “Pepe Meade ganará la elección del 2018 con más del 40 por ciento del voto”. Las precampañas han dejado ver algo de lo que está por venir en la contienda por la Presidencia del país.

Ochoa Reza aprovechó también para dar a conocer el reporte que recién hizo público el Bank of America Merrill Linch, que señala que “una improbable presidencia de López (Obrador) significaría al menos una devaluación del 10%.

El líder priísta dijo que el pronóstico de la institución financiera internacional considera que con AMLO habría presiones que se traducirían en crisis, desempleo y un aumento en las tasas de interés.

The Wall Sreet Journal ha sostenido que el precandidato de Morena no ha cambiado desde que inició su trayectoria política, en cuanto a sus propuestas autoritarias, que lastimarían la certidumbre de la economía mexicana.

Por su parte, según Ochoa Reza, “The Wall Sreet Journal califica a López como un “demagogo populista” que recurre a la toma de calles cuando no llega al poder y a la descalificación de las instituciones”.

En referencia a José Antonio Meade, evidentemente las cosas son diferentes y así lo refiere el dirigente del tricolor.

“Nosotros, dice, estamos seguros que él ganará con más del 40% del voto la elección presidencial, y trabajamos para que al menos 4 de cada 10 mexicanos voten por Pepe, por ser el hombre más preparado y de probada experiencia y honestidad, para llevar a México a un esquema de creación de empleos, certidumbre e inversiones.

¿Prende o no prende la precampaña de Meade?

Ochoa Reza dice que Meade está recorriendo el país, con su propuesta para que el país sea una potencia que signifique la certeza para las familias mexicanas de que “habrá comida en la mesa, seguridad en la calle, oportunidades de empleo y desarrollo…”.

Crean ley electoral

La Asamblea Legislativa cumplió con su tarea de crear una ley electoral innovadora y acorde a las necesidades de la Ciudad de México; ahora toca al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral dar cumplimiento a este marco jurídico, en aras de garantizar los principios de imparcialidad, objetividad, certeza e independencia en el proceso electoral.

El diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno, exhortó, en ese sentido a las autoridades electorales para que cumplan y apliquen esta ley.

De acuerdo con el diputado Luna, este marco legal incluye una Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos, así como una Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores, quye será la encargada de resolver las quejas que se presenten durante el proceso electoral.

El Tribunal Electoral de la CDMX será el encargado de resolver todas las quejas y medios de impugnación, con el objetivo de dotar de certeza y legalidad al proceso, y así garantizar que la elección se lleve a cabo dentro de los cauces legales.

La Ciudad de México, hay que decirlo, se ha caracterizado por ser una entidad plural y respetuosa del pensamiento e ideología de los que habitamos esta gran urbe, señaló el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, quien observó que esta pluralidad y respeto se ha reflejado en cada una de las leyes que han elaborado durante los trabajos de la VII Legislatura, como fue el caso del nuevo Código de Instituciones y de Procedimientos Electorales y la nueva Ley Procesal Electoral”.

Aseguró el diputado Luna Estrada que con estos nuevos instrumentos jurídicos, “dotamos a la Ciudad de un marco normativo que tiene como objetivo brindar certeza al proceso electoral, y que sea éste caracterizado por el orden, la paz y la justicia.

En el marco del periodo de precampañas, puntualizó, es una oportunidad para demostrar que somos una ciudad democrática, respetuosa y de avanzada al contar con esta legislación electoral…

La economía y las elecciones

Esto es lo que hace exactamente un año decía el secretario general de la OCDE, José Angel Gurría, sobre la situación económica del país, cuando José Antono Meade, hoy precandidato de la Coalición PRI-PVM-NA a la Presidencia, fungía como Secretario de Hacienda:

México está enfrentando un momento difícil. El panorama económico internacional sigue estando muy complicado. La economía mundial lleva 5 años atrapada en una “trampa” de bajo crecimiento, con un dinamismo decepcionante marcado por tasas anuales de crecimiento estancadas en torno a un 3%, etc., etc.

En este contexto, anticipaba: Para 2017 prevemos apenas una ligera mejoría a 3.2 por ciento.

