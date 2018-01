Desestima AMLO denuncia por gastos de su precampaña

Tras queja del PRI ante el INE

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, minimizó la denuncia que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó en su contra ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por la supuesta omisión de reportar sus gastos e ingresos de precampaña.

Aseguró en Saltillo, Coahuila, que, contrario a lo denunciado por el tricolor, él ya tiene un marcaje personal por parte del árbitro electoral.

“Ayer ya nos denuncian por los gastos de campaña, pues el INE está pendiente, en todos los actos están los del INE, saben muy bien dónde duermo, dónde como, a dónde voy, a quién saludo, en dónde son los actos, saben todo completamente”, arguyó el precandidato presidencial.

“Cuando hablan de denuncia es alharaca, es ruido, es de nerviosismo, pero la verdad, no creo que les ayude nada eso, tendrían que hacer otras cosas, ya un día de estos les voy a dar unos consejos para que vaya levantando Meade, yo creo que no va a levantar, ya se vio, ya se vio, no levanta, tienen que buscarle por otro lado”.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó que presentó una denuncia ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE contra López Obrador y el panista Ricardo Anaya, con el argumento de que ambos precandidatos presidenciales han incumplido con la obligación de reportar sus erogaciones.

Para el tabasqueño, esa queja, al igual que los señalamientos de que está vinculado con los Gobiernos de Venezuela y Rusia, es una muestra de que el tricolor está desesperado y alterado, pues su precandidato, José Antonio Meade, no ha logrado “levantar”.

El PRI, insistió, debe aclarar si contrató al consultor venezolano, J.J. Rendón, para diseñar una estrategia de guerra sucia en su perjuicio.

“Que se serenen, que se tranquilicen, están ofuscados, todo es insultar, guerra sucia, denuncias, quién sabe qué les está pasando”.

“Que no actúen de esa manera, no les ayuda nada, yo les recomendaría que actuaran con tranquilidad, con prudencia, porque sale Nuño a insultar, el otro Meade a insultar, el presidente del PRI, Ochoa a insultar, ahora contrataron a un publicista extranjero para la guerra sucia, que por cierto no han aclarado cómo está ese contrato”.

López Obrador aseguró que tiene 10 millones de votos de ventaja por encima de sus contrincantes, por lo que descartó la posibilidad de que hagan un fraude en su contra.

“Es mucha la gente y ahora la ventaja es de 10 millones de votos”, dijo.

Ejemplificó que, en Nuevo León, una encuesta arrojó que él encabeza las preferencias electorales de la entidad, por encima del Gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez.

El tabasqueño negó, por ello, que “El Bronco” vaya a restarle votos en las campañas presidenciales.

“Acabamos de hacer una encuesta en Nuevo León y estamos arriba en intención del voto, estamos arriba, estamos en primer lugar y no les digo quien está en segundo pero no es el Gobernador”, declaró.

Acompañado por Armando Guadiana y Eva Galaz, precandidatos de Morena al Senado por Coahuila, el precandidato de la coalición Morena-PES-PT indicó que, después del 2018, México se convertirá en un ejemplo mundial.