López Obrador confronta y destruye, afirma Meade

Ricardo Anaya dividió a su partido y traicionó sus ideales, afirma

José Antonio Meade Kuribreña, precandidato presidencial del PRI, pidió contrastar los perfiles de quienes aspiran a encabezar el destino de México, pues advirtió que el panista Ricardo Anaya puede ser guía de turistas y Andrés Manuel López Obrador es un “nini” que además de no estudiar ni trabajar, destruye, confronta y divide a la nación

Meade acusó que López Obrador es peor que un “nini”, ya que, además de que le tomó 14 años terminar su carrera profesional y lleva 12 años sin trabajar, destruye, confronta y divide a la nación.

“Aquí en la Plaza de la Revolución, vimos gente que llegó a destruir nuestros empleos. ¿Cuánto tiempo estuvieron los trabajadores de la CROC sin poder tener abiertos sus restaurantes? ¿Cuándo tiempo cerraron los hoteles en Oaxaca? ¿Cuánto tiempo nos quedamos con los trabajos interrumpidos en Reforma?”.

En un encuentro con integrantes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Meade Kuribreña también se refirió al precandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, de quien, advirtió, dividió a su partido y traicionó sus ideales.

“Ricardo habla inglés, Ricardo habla francés y yo me equivoqué el viernes, yo pensaba que tocaba la guitarra, pero ya me dijeron que no, que lo que toca es el ukelele; pero también es muy importante, sabe de turismo, y pensaba yo entonces que él tendría un buen perfil para dedicarse a ser agente de viajes, para dedicarse a ser guía de turismo”, recalcó

Desde el Frontón México, Meade planteó a la militancia priista la importancia de mantener la estabilidad en las finanzas del país, para que el dinero rinda más y el ahorro esté protegido.

Por ello, demandó un pacto por la productividad, ya que es la mejor forma de apoyar a México y fortalecer la economía familiar.

Dijo que se requiere realizar un esfuerzo nacional que genere empleos de calidad y que sean bien remunerados, así como generar la mejor política para otorgar créditos orientados a la mujer.

Meade Kuribreña presenció ayer un partido de jai alai, en el que participó el precandidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, quien arremetió contra los gobiernos de izquierda que han estado al frente de la capital del país, al acusarlos de empobrecer la ciudad y transportes como el Metro que sufrió un incremento sin que esto se haya traducido en una mejora del servicio.

Por ello ofreció a la militancia que, al ganar la jefatura de gobierno, estudiantes de preparatorias y universidades públicas no pagarán transporte público.

José Antonio Meade viajará este lunes a Pachuca, Hidalgo, en donde sostendrá una serie de encuentros con militantes del PRI, empresarios y representantes de la clase política local. En esa ciudad, participará en el Foro Nacional Puntos de Encuentro: Equidad e Inclusión.