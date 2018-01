Injerencia externa

Desde el portal

Ángel Soriano

Al estilo gringo, donde sí es real la injerencia de Putin en los comicios estadunidenses para favorecer a Trump, en México se pretende repetir la misma dosis: se habla de la intervención rusa y venezolana para impulsar el proyecto del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, pero sin presentar las pruebas correspondientes.

Me inspira Juárez, Zapata y Cárdenas, ha dicho el aspirante presidencial de Morena, para a su vez denunciar la contratación del publicista J.J. Morgan, experto en manipulación de masas, para promover una campaña de desprestigio en su contra y señala a los empresarios Roberto Hernández y Claudio X. González entre los contratantes.

De uno y otro lado, menudean las denuncias. Lo relativo a la intervención extranjero puede ser cierta: México representante un extraordinario mercado y un gran potencial de materias primas, ocupa un sitio estratégico en la geopolítica mundial y su participación en los organismos internacionalistas es fundamental.

Sin duda, no estamos al margen de la intervención de potencias externas; evitarlo, primero con un acendrado nacionalismo de los mexicanos y con la estricta aplicación de la Ley y respeto al voto popular, permitirá un blindaje al respecto. Acusar sin pruebas para denostar al enemigo ha sido siempre un recurso político eficaz para debilitarlo, pero puede ser riesgoso, pues si sólo se promueve con fines publicitarios y no con acciones legales para evitarlo.

TURBULENCIAS

Eviel irrumpe en Oaxaca

Cuando parecía que todo estaba escriturado para la familia política que hoy “gobierna” Oaxaca, irrumpió en el escenario nacional el tuxtepecano Eviel Pérez Magaña –derrotado en dos ocasiones en sus pretensiones de ser gobernador del estado- como secretario de Desarrollo Social, clave en el proceso electoral del 2018. De esta manera resurge el ex gobernador Ulises Ruiz, de quien el hoy flamante titular de Sedesol fue secretario de Obras Públicas, y se promueve la candidatura al Senado, a través de Morena, de Jorge Franco Jiménez, su ex secretario de Gobierno, promotor de los lamentables sucesos del 2016. Los que estaban seguros de ocupar una senaduría o diputación federal, ven frustradas sus aspiraciones al surgir nuevos y más fuertes prospectos, no del grupo gobernante, sino del grupo opositor. Y más cuando el Presidente Peña Nieto al agradecer a Miguel Ángel Osorio Chong su tarea como titular de la Segob, lo presentó como pieza importante en el Pacto por México, idea que se adjudicaba un ex gobernador oaxaqueño…En tanto, el líder estatal del PRI-Oaxaca, Germán Espinosa Santibáñez, el secretario general del Partido Verde Ecologista de México, Félix Martínez Olivares y el presidente del Partido Nueva Alianza, Bersahín López López, presentaron la Coalición Todos por Oaxaca, que representa un esfuerzo de diálogo, acuerdos y atención a la voz de los oaxaqueños para construir un estado con mayor desarrollo y oportunidades. En el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), y ante el consejero presidente Gustavo Meixueiro Nájera, integrantes del órgano electoral, miembros de los Comités Directivos de los tres institutos políticos, destacaron que se presentan ideas para encontrar soluciones, no ocurrencias que a nada llevan…Los subsecretarios de Hacienda, Fernando Galindo y Vanessa Rubio, con pruebas desmintieron al gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, de las acusaciones en el sentido de que no les han entregado recursos federales. Diversas dependencias federales e instituciones avalan que se ha cumplido con la Ley, no se puede extorsionar a la SHCP, dijo Vanessa…

