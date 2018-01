Chihuahua, entre la frivolidad, chantajes y protagonismo de su gobernador

Como veo, doy

Jorge Luis Galicia Palacios

Javier Corral hace política partidista y rompe relaciones con Hacienda

A nombre de los muertos, en redes sociales narran la situación de inseguridad de los chihuahuenses

La denuncia de Javier Corral, gobernador de Chihuahua, en el sentido de que supuestamente el gobierno federal, llámese Secretaría de Hacienda, ha retenido recursos de participaciones federales a la entidad que gobierna, se ha tornado en un asunto político, que más bien parece de apoyo a la desangelada campaña del panista Ricardo Anaya, quien se rezaga en las intenciones del voto rumbo al proceso electoral por la Presidencia de la República.

El mandatario chihuahuense acusa que la administración federal le ha detenido o suspendido recursos por 700 millones de pesos hacia el estado, esto -según él- debido a las investigaciones que su administración inició, por el delito de peculado, contra su antecesor, César Duarte, y de Alejandro Gutiérrez, ex secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Al respecto, la Secretaría de Hacienda aseguró que la ejecución del gasto público se ha realizado en estricto apego al principio de imparcialidad y rechazó que los motiven momentos electorales o relación con alguna investigación judicial, sin embargo, esta explicación no ha sido suficiente y, prácticamente Chihuahua ha roto la relación con el gobierno federal, debido a este diferendo, “(la relación) está prácticamente rota”, aseguró el fin de semana Javier Corral, antes de ingresar al Consejo Nacional del PAN, en la Ciudad de México, a donde llegó para pedirles el respaldo en su reclamo.

También en la Ciudad de México, a principio de semana, acompañado de dirigentes políticos del PAN y PRD, principalmente, Corral Jurado dio una conferencia de prensa para anunciar el diferendo con el gobierno federal, cosa que llamó la atención, pero que no sorprendió a nadie si consideramos que es un personaje a quien gusta el perfil mediático, si acaso lo que nos llama la atención es que siendo un asunto de la norteña entidad la defensa no se haya hecho allá, junto a los chihuahuenses.

Es precisamente ese alejamiento de la entidad por lo que la población de Chihuahua no está de acuerdo con la forma de gobernar de Corral Jurado, a quien acusan de que los ha dejado a la deriva en la problemática local, tal es el caso de la inseguridad que se vive en esos lares y donde el último año se han disparado los índices delictivos.

No hay duda, Corral está en franca campaña a favor del PAN, y sus desplantes no tienen nada que ver con temas de administración y finanzas, en todo caso, hablan de su mala planeación, porque lo más fácil tal vez hubiera sido buscar solución a malos entendidos con las autoridades hacendarias en lugar de andar con bravuconadas y chantajes al grado de romper una relación institucional que hasta ahora había sido de respeto y colaboración.

El panorama para Chihuahua, ya de por sí delicado, por los altos índices de inseguridad que existen en la entidad, tiende a hacerse más incierto por el afán de su gobernador de querer apuntalar la campaña de su candidato a la Presidencia, y no conforme con ser visto como un político frívolo, que los fines de semana se desprende de sus responsabilidades para jugar golf fuera de la entidad o viajar constantemente a la Ciudad de México para actividades partidistas, hoy quiere ser jefe de una campaña política fallida, sin importarle el abandono en que se encuentra la referida entidad en materia de gobernanza.

Ha buscado los reflectores de la prensa para ventilar desencuentros con las autoridades hacendarias a nivel federal, alegando que a fin de año no le llegaron recursos ni para pagar los aguinaldos de sus trabajadores, eso, a pesar que en la prensa misma le han documentado algunos recursos que, por la vía del endeudamiento de las arcas estatales, llegaron a la entidad sin que hasta ahora se sepa para que fueron solicitados esos créditos y en que se han utilizado, pero de eso nada.

VA MI RESTO.- Cómo andarán las cosas y el clima de inseguridad en Chihuahua, que hasta los muertos y desaparecidos ya le mandan escritos al fallido gobernador Javier Corral, o por lo menos a nombre de ellos le recuerdan tan penosa situación en las redes sociales. Aquí parte de lo que circula y está dirigido al mandatario estatal y los abajo firmantes son “más de 2 mil 400 muertos” y le recuerdan al gobernante que su trabajo era evitar esas muertes:

“Cómo quisiéramos acompañarte, Corral, escuchar tus discursos, tus arengas, con esa enjundia que te caracteriza, tu dedo flamígero señalando a los malos, tu discurso incendiario y tus frases del Che Guevara. (…)

“Cómo quisiéramos acompañarte, Corral, defender a capa y espada tus logros, aunque no sabemos cuáles. Darte la razón, justificarte, consolarte, por qué no.

Echarle la culpa de tu fracaso al PRI, al gobierno federal, a quién sea, con tal de que salgas bien librado, con tal de que te sientas bien. Para que te puedas ir a jugar golf, en paz, sin remordimientos. (…)

“Cómo quisiéramos acompañarte, Corral, sumarnos como pides en tu inserción pagada, lamentablemente, no podemos…”

Nos queda claro, a nombre de periodistas, empresarios, campesinos y padres de familia, todos ellos muertos, la sociedad de Chihuahua está hablando, y no se trata de una campaña como la que ha armado Corral Jurado para tratar de distraer a sus paisanos de la realidad que viven, no, al contrario, es para recordarle al mandatario que hay una problemática y no hay soluciones, esa es la percepción de sus gobernados, así que para un gobernador que se ufana de ser mediático la respuesta empieza a ser por el mismo medio, y hasta ahí porque como veo, doy.

