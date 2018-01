Celulares robados, gran negocio de casas de empeño informales

Operan en México al menos 3 mil

Casas de empeño informales facilitan la venta de teléfonos celulares porque carecen de controles como la identificación del cliente y la verificación del número de control del aparato, el IMEI.

Si bien las casas de empeño formales a partir de este año reforzaron sus controles para evitar la compra-venta de objetos robados, el presidente de la Asociación Mexicana de Servicios Prendarios (Amespre), Juan Carlos Villarreal, destacó que se necesita mayor vigilancia del sector informal.

Según datos de la misma asociación, se calcula que en México operan al menos 3 mil casas de empeño informales, las cuales también son un riesgo para los usuarios.

“Suponemos que hay otros lugares donde sí hacen esas operaciones. Con nosotros es muy complicado y cuando se llega a dar colaboramos con la autoridad. Quien es informal tiene muchas posibilidades. Como no da información, es muy factible que pueda recibirlo”, dijo el presidente de la Amespre.

“Hemos ido trabajando programas con sistemas propios que detectan la actividad ilícita como en la revisión del IMEI, además de checar el historial del usuario; si se tienen datos de que no refrendó, tomamos las medida de no aceptarlo”, explicó El directivo dijo que las casas de empeño formales que operan en el país, estimadas en más de 6 mil 800, en su mayoría aplican controles para disminuir este ilícito, con inversiones en tecnología y comprobación de que las prendas no tengan reporte de robo.

Villareal destacó que se tienen programas para evitar el empeño de objetos robados, además de que se registran todas las operaciones y todos los clientes están identificados con huella digital y con la credencial del Instituto Nacional Electoral.

“Cuando nos hacen jugar en una cancha que no es pareja puede haber abusos de los informales. Si llega una persona a una sucursal y ve que no tiene contrato de adhesión a la vista o registro único publicado, es una casa de empeño informal”, advirtió.

Por su parte, el director general de Prendamex, Roberto Alor, dijo que las casas de empeño han intentado que no lleguen objetos que puedan ser de procedencia dudosa, ante lo cual han implementado convenios con las procuradurías de justicia para reportar cada mes las operaciones que se realizan.

actividad que se busca reducir a partir del uso de tecnología. Algunos establecimientos han comenzado a instalar sistemas que cotejan si hay reporte de robo en teléfonos con el registro del IMEI.

Sin embargo, empresarios del sector explicaron que el empeño de teléfonos robados se realiza con facilidad porque en algunos casos sólo se hace una revisión del equipo y se registran datos básicos del cliente.