Presentan “La leyenda del Charro Negro”, quinta película de la saga “Las Leyendas”

Es una cinta de suspenso-comedia, producida por Ánima Estudios y estrena en México el viernes 19 de enero

Asael Grande

Nueva entrega de la saga de animación sobre leyendas mexicanas producida por Ánima Estudios. Tras los hechos de ‘La leyenda del chupacabras’, Leo San Juan decide regresar a casa de su abuela a reunirse con su hermano. Sin embargo, en su camino se cruzará con el Charro Negro, quien logrará engañar a Leo y hará que una chica inocente acabe de forma accidental en el inframundo.

En conferencia de prensa, “Chino” Rodríguez, director de “La leyenda del Charro Negro”, comentó que “ésta es la quinta entrega de las leyendas, después de once años de que se estrenó “La leyenda de la Nahuala”, hicimos un gran esfuerzo para que ahora “La leyenda del Charro Negro” fuera una película que diera algo a todos los fans, entonces la trama es un poco más madura, más arriesgada, y un poco más para los adolescentes, y estamos muy contentos con este gran lanzamiento con el apoyo de Videocine, quisimos darle al público algo que no pueden hacer los gringos, que es la identidad nacional que tenemos nosotros, entonces, me preocupa mucho que los personajes hablen mucho como nosotros hablamos, hay cierta cosa como lo políticamente correcto, trato de no ir por ese lado, ya es más lúdico y juguetón todo esto, y esta película, como en cada pueblo, en cada zona, en cada parte del país, tiene una versión distinta del charro negro, pero casi todos son la misma, una entidad tentadora que ofrece lo que sea, a cambio de tu alma inmortal”.

Leo no tendrá más remedio que embarcarse en una nueva aventura para rescatar a la chica, en donde contará con la ayuda de sus amigos para tal tarea. Pero los planes del charro negro no terminan ahí, yendo sus intenciones más allá de querer conseguir un alma nueva, por lo que Leo y sus amigos tendrán que enfrentarse a gran cantidad de nuevos peligros y aventuras. Después de liberar al Chupacabras, Leo San Juan decide que es el momento de regresar junto con su hermano Nando a casa de su abuela. A mitad del camino, el Charro Negro logra confundir a Leo y por su culpa, una niña inocente es arrastrada al inframundo. Leo se ve obligado a reparar el daño. Sus amigos acudirán para intentar ayudarle y poder salir de allí cuanto antes. Pero no es casualidad que el Charro haya elegido involucrar a Leo, sus intenciones van más allá de conseguir un alma nueva.

Dirigida por Alberto “Chino” Rodríguez, “La leyenda del Charro Negro”, película de animación mexicana, se estrenará este próximo el 19 de enero en las salas de cine mexicanas, y que cuenta en su reparto con las participaciones de Benny Emmanuel como Leo San Juan; Emilio Treviño como Nando San Juan; Mayté Cordeiro como Teodora Villavicencio; Andrés Couturier como Don Andrés; Eduardo “Lalo” España como Evaristo; Herman López como Alebrije; TBA como Xóchitl; Erick Elías como Charro Negro; Óscar Flores como Rupertino; Andrea Arutti como Beatriz; Belinda Martínez como curandera.

