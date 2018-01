El mundo artístico llora la muerte de Dolores O’Riordan; padecía trastorno bipolar

A los 46 años de edad fue hallada sin vida en la habitación del hotel Hilton, en Londres, Inglaterra

Le sobreviven tres hijos, que tuvo con Don Burton, ex mánager de Duran Duran, con quien rompió en 2014 después de 20 años de matrimonio

Sorpresivamente, la cantante irlandesa Dolores O’Riordan, líder de la banda The Cranberries, falleció a los 46 años en Londres, Inglaterra, ayer.

Según el sitio TMZ, la reconocida cantante “falleció repentinamente”. Tenía 46 años. El diario inglés Daily Mail, cita como fuente a la policía metropolitana de Londres, que preliminarmente calificó el fallecimiento como “inexplicable”. El cuerpo de O’Riordan fue encontrado a las 9 a.m., en su habitación de hotel Hilton, en Park Lane.

Un comunicado de la policía ha confirmado la información y ha añadió que el cadáver de O’Riordan ha sido hallado en el hotel Hilton, de la capital británica a las 9:05 am.

O’Riordan y el resto de la banda estaban en Londres para una grabación. Los miembros sobrevivientes del grupo expresaron por redes sociales que se encontraban “devastados”.

“El mundo perdió una verdadera artista”, agregaron Noel Hogan, Mike Hogan y Fergal Lawler.

“Los familiares se sienten desolados al escuchar las noticias de última hora y han solicitado privacidad en este momento tan difícil”, escribieron en la página de Facebook de The Cranberries.

La banda irlandesa es conocida por el gran éxito que tuvo en los años 90, cuando llegaron a vender 40 millones de discos. Las canciones “Dreams” y “Linger” se convirtieron en grandes éxitos internacionales, ambas incluidas en el álbum “Everybody Else Is Doing It”, “So Why Can’t We?”.

Nacida en Limerick en 1971, O’Riordan era la menor de siete hermanos y fue educada en el catolicismo. A la profunda fe católica de su madre debía Dolores su nombre. Ella no practicaba, pero se declaró admiradora del papa Juan Pablo II, a quien visitó con su madre en el Vaticano.

O’Riordan se unió a The Cranberries en 1990 (llamados entonces The Cranberry Saw Us), junto con el guitarrista Noel Hogan, el bajista Mike Hogan y el batería Fegal Lawler. Su salto a la fama llegó con su álbum de debut, Everybody else is doing it, so why can’t we? (1993), que incluía la canción Linger, sobre el rechazo y las frustraciones del desamor adolescente, que se convirtió en su primer éxito global.

“De adolescente, no me sentía atractiva, mi madre no me dejaba usar maquillaje”, explicaba O’Riordan en una entrevista el año pasado. “Era la chica rara, sobreprotegida, con un vestido rosa de flores y lazos en la cabeza, que tocaba el órgano en le iglesia. Mi madre me compraba la ropa, así que para mi primera sesión de fotos con The Cranberries, Noel me trajo un nuevo look y me dio un par de botas Doc Martens. Me quedaban grandes, pero aún así me las puse. De repente parecía una chica indie”.

En 2017 la banda anunció una gira con fechas en Europa y Estados Unidos. La banda tenía previsto actuar en Barcelona el 4 de junio y en Madrid, al día siguiente. Al poco de empezar las primeras fechas europeas, la gira se suspendió por problemas de salud de O’Riordan. La web oficial de la artista lo atribuyó a “razones médicas asociadas con un problema de espalda”. Poco antes de Navidad, O’Riordan publicaba un post en su perfil de Facebook en el que decía encontrarse bien y aseguraba que había hecho sus “primeros pequeños conciertos en meses”.

“Hola a todos. Aquí, Dolores. Me siento bien”, escribió también en Twitter la vocalista. Su último tuit, fechado el pasado 4 de enero, es una foto en la que sujeta un gato en brazos, con el mensaje: “Adiós, Gio. Vamos a Irlanda”.

Numerosos músicos quisieron rendir homenaje a la artista. Su voz, escribió el popular cantante irlandés Hozier, “cuestionó cómo una voz puede sonar en el contexto del rock, nunca he visto a nadie utilizar su instrumento así”.

O’Riordan padecía un trastorno bipolar. En 2015 fue diagnosticada con el padecimiento, según reveló ella misma en una entrevista de mayo de 2017 para el portal británico “metro.news”.

“Tengo trastorno bipolar, así que he experimentado extremos durante mi vida, pero apenas fui diagnosticada hace dos años. Hay dos extremos del espectro, puedes estar extremadamente deprimida y perder interés en todo lo que amas hacer y entonces te vuelves maníaca”, explicó la cantante.

“Estuve en el lado hipomaníaco del espectro de manera intermitente por un largo periodo, pero generalmente eso puede durar alrededor de tres meses antes de que toques el fondo y vayas a una depresión. Cuando estás maníaco no puedes dormir y te vuelves paranoico, así que estoy lidiando con eso con medicamentos”, añadió. La sobreviven tres hijos, que tuvo con Don Burton, ex mánager de Duran Duran, con quien rompió en 2014 después de 20 años de matrimonio.

EL PÉSAME

El conductor de televisión, James Corden, los miembros de la banda Duran Duran, el cantante irlandés Hazier, entre otros, lamentaron a través de sus cuenta de Facebook y demás redes sociales, la repentina muerte de Dolores O’Riordan, vocalista de The Cranberries

“Estamos devastados después de escuchar las noticias sobre el fallecimiento de Dolores O’Riordan. Nuestros pensamientos van para su familia en este terrible momento”, puede leerse en la cuenta de Facebook de la banda británica”.

The Cranberries

“Estamos aplastados para escuchar las noticias sobre el fallecimiento de Dolores O’ Riordan. Nuestros pensamientos salen con su familia en este terrible momento”.

Duran Duran.

“Conocí a Dolores O’Riordan cuando tenia 15. Ella era amable y encantadora, tengo su autógrafo en mi boleto de tren e hizo mi día. Ella tenía la mejor voz. Siento oír que ella falleció hoy”.

James Corden.

“Con mucha tristeza he oído la noticia de la muerte de Dolores O’Riordan, músico, cantante y compositora. Dolores y los Cranberries fueron de gran influencia en el rock y pop irlandés e internacional. Recuerdo cuando Jim Kemmy me los presentó en Limerick, el orgullo que él y tantos otros sentían por el éxito del grupo (oriundo de esa ciudad). A todos aquellos que siguen la música irlandesa, a sus artistas y las artes, su muerte les representa una gran pérdida”.

Michael Higgins, presidente de Irlanda.

“En shock tras leer sobre la muerte de Dolores O’Riordan. Cranberries nos dio nuestro primer gran concierto cuando salimos de gira con ellos en Francia años atrás. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos”.

Kodaline.