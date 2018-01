Alfaguara Juvenil te invita a leer estos libros

En la ruta de las letras

Patricia Correa

“Uno de nosotros miente”,

de Karen M. McManus

Pon mucha atención y quizá puedas resolver este enredo

Un lunes por la tarde, cinco estudiantes fueron castigados:

Bronwyn, LA CEREBRITO, tiene en la mira entrar a Yale, así que nunca rompe las reglas.

Addy, LA BONITA, es la imagen perfecta de la reina del baile. Nate, EL RUDO, está en libertad condicional después de un proceso por tráfico de drogas.

Cooper, EL ATLETA, es el pitcher estrella del equipo de beisbol. Y Simon, EL INADAPTADO, creador de la famosa app de chismes de la prepa Bayview.

Horas más tarde, sólo cuatro salieron de aquel salón: antes de que terminara el castigo, Simon ya estaba muerto. Y de acuerdo con los investigadores, su muerte no fue un accidente. Murió el lunes, sólo que para el martes planeaba postear jugosas revelaciones sobre sus ilustres compañeros.

Las filtraciones de la vida privada de los chicos de Bayview corren como la pólvora, así que los cuatro cabecillas de la crema y nata estudiantil se convierten en sospechosos directos del crimen. ¿O acaso son los perfectos chivos expiatorios para un asesino que anda por ahí suelto? Todos están en la mira, cada uno tiene algo que esconder. Uno de nosotros miente es Gossip Girl en el mundo real, donde el uso desvirtuado de las redes sociales nos acecha…

“Una de esas chicas”,

de Sara Zarr

Cuando Deanna Lambert tenía trece años, su padre la encontró con un chico mayor

“Tenía trece años cuando mi padre me pilló con Tommy Webber. Eran las once de un martes por la noche, y estábamos en el asiento trasero del Buick de Tommy, que habíamos aparcado junto al viejo restaurante Chart House de Montara. Tommy tenía diecisiete años y, en teoría, era amigo de mi hermano, Darren. Yo no estaba enamorada de él. Ni siquiera creo que me gustara”.

En ese instante, la vida de Deanna Lambert cambia para siempre. Años después, todavía tratando de superar las repercusiones de ese encuentro y marcada por el estigma de ser «una de esas chicas», Deanna sueña con escapar de una vida definida por su pasado. Con sutilidad, elegancia y profundidad emotiva, Una de esas chicas nos lleva a pensar sobre la resiliencia del ser humano, y su capacidad de cambio y redención.

“¿Estamos okey?”,

de Nina Lacour

Una chica huye del dolor por haber perdido a su madre, pero pronto descubrirá que no hay lugar a dónde escapar mientras tu alma siga rota

Marin no ha vuelto a hablar con nadie de su antigua vida desde el día que decidió dejar todo atrás. Nadie sabe la verdad sobre aquellas semanas finales. Ni siquiera su mejor amiga, Mabel. Pero incluso estando a miles de kilómetros lejos de la costa de California, en una universidad de Nueva York, Marin sigue sintiendo el tirón de la vida y la tragedia de las que ha tratado de huir.

Ahora, meses más tarde, a solas en un dormitorio vacío durante las vacaciones de invierno, Marin aguarda, pues Mabel está por llegar a visitarla, y Marin se verá forzada a enfrentar todo aquello que se ha quedado sin decir, finalmente tendrá que confrontar la soledad que se ha adueñado de su corazón.

