Anaya pide apoyo a perredistas para alcanzar la Presidencia

Se compromete a representar sus ideales

El aspirante a la candidatura presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés, se comprometió a representar las legítimas aspiraciones de los militantes y simpatizantes del PRD y pidió su apoyo para lograr la candidatura rumbo a la Presidencia de la República.

Acompañado del presidente del sol azteca, Manuel Granados, y de los líderes de las corrientes del partido, Anaya afirmó que en el Frente “creemos en la máxima que dice que unirnos es ciertamente el comienzo, pero luchar juntos es el éxito”.

“Les ofrezco mi trabajo constante para abanderar los ideales comunes de los partidos de nuestra coalición: PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Y les pido con humildad su apoyo, porque solo juntos podemos concretar nuestro proyecto, poniendo siempre al frente el bien de México”, señaló.

“En el PRD y el PAN no tenemos ninguna discrepancia en la convicción de combatir los tres tumores del cáncer que agobia a nuestro país: la corrupción, la violencia y la desigualdad”, aseveró.

“La campaña del PRI y Morena para sabotear al Frente es reflejo del tamaño de su miedo. Hoy vengo a ofrecerles mi trabajo constante para abanderar los ideales comunes de los partidos de nuestra coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y vengo a pedirles con completa humildad su apoyo”, dijo en la sede nacional del PRD.

A su decir, los ex gobernadores Javier Duarte y Roberto Borge no estarían hoy en la cárcel “si no hubiéramos construido alianzas en Veracruz y en Quintana Roo”.

Opinó que al restaurarse el autoritarismo, el PRD y el PAN se volvieron a unir para defender los valores democráticos que les son comunes, “como ocurrió en Chihuahua en 1986, con las gestas históricas de Heberto Castillo y de Luis H. Álvarez en contra del fraude electoral”.

Anaya señaló también que PAN y PRD están absolutamente de acuerdo en el combate a la corrupción, al referirse al llamado del precandidato del PRI, PVEM y Nueva Alianza a la Presidencia, José Antonio Meade, de avanzar en los nombramientos faltantes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Sin embargo, dijo que se debe evitar que se imponga a incondicionales en el SNA. “Reiteramos nuestra exigencia: Ciudadanos ejemplares, propuestos por la sociedad civil, no cómplices del PRI en los cargos del SNA”, puntualizó.

En su visita a la sede nacional perredista, acompañaron a Ricardo Anaya el dirigente nacional e ese partido, Manuel Granados; el secretario general, Ángel Ávila; integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Senadores, Luis Sánchez.