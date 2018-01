Raquel Robles brilla en “El César”

La actriz interpreta a una boxeadora en la serie del púgil, ex campeón mexicano

Arturo Arellano

Raquel Robles es una destacada actriz mexicana, que actualmente participa en la serie biográfica del boxeador Julio César Chávez, titulada “El César”, al lado de los artistas Julio Bracho y Gonzalo García Vivanco; la cual se transmite por Canal Space y Telemundo. Lo mismo, la actriz protagoniza el filme “Historia de una aurora y dos ocasos”, que retrata a Oaxaca, durante aquel 29 de octubre de 2006, día en el que la Policía Federal Preventiva toma la ciudad, que tiene 4 meses en manos de la insurgencia popular.

Para ofrecer más detalles al respecto, Robles visitó la redacción de DIARIO IMAGEN, donde en entrevista señaló que “‘El César’ se estrena el mes de febrero en TV Azteca, aunque antes ya se estrenó en Space, es una historia enriquecedora en el tema del box, pero también en el tema de la vida, porque demuestra como en la vida la gente se puede caer, pero también debe aprender a levantarse. Lo que recalcó de esta historia es como Julio César Chávez siendo un ídolo tan grande también sufrió una caída muy grande y asimismo su levantamiento también fue grande, necesito mucha fortaleza”.

Sobre su personaje: Marcela, comentó “es una boxeadora que empieza desde 1989 hasta 2010 y se ven todos esos cambios en cuestión boxística y personal. Ella es una boxeadora que llega sin saber nada, se acompaña de Ana, otra boxeadora, con quien empieza a aprender del boxeo, pero también le hacen saber que la lucha no es sólo sobre el ring, sino debajo del mismo, en la vida misma. La historia es esa, como se abren brecha las mujeres a través de la lucha constante, ante ideologías que decían que las mujeres no debían boxear. Se ven todos esos cambios, desde que empiezan a boxear, hasta cuando se legaliza el boxeo. Marcela aprende de los golpes en el ring y de los de la vida”.

Explica que “muchos de los personajes están inspirados en la vida real, pero creo en el caso de Marcela, está inspirada no en una sino en muchas mujeres boxeadoras, una podría ser Laura Serrano, que fue la pionera del box femenil, que fue la que dijo que tenía que ser legal, ya que había peleado clandestinamente y lo justo era que tuvieran el mismo derecho que los hombres a practicar este deporte”.

Asegura que su preparación para interpretar el papel “fue intensa, llegué por casting, pero también tenían mucho que ver las aptitudes en el box, que yo he practicado desde antes. Me empecé a empapar más cuando me dieron el papel, entrené más, mi entrenador fue Ramón Euroza, ex campeón intercontinental del boxeo, quien me enseñó la disciplina física, técnica, pero también lo que conllevan los alrededores”.

La serie se estrena en el mes de febrero en TV Azteca, mientras tanto Raquel, nos contó también sobre su papel protagónico en “Historia de una aurora y dos ocasos”, “mi personaje es Ana Clara, que se encuentra en medio de un conflicto que podría hacer que dos ideologías se unan por un objetivo en común, derrocar a quien está al mando, que es el gobierno. El contexto es 2006 en Oaxaca con la APPO, la historia pasa en ese contexto, pero no cuenta lo que pasó porque es algo ya muy bien sabido, más bien es una de tantas historias que pasaron en esos días. Mi personaje busca un radio transmisor, el que mantiene la comunicación con el pueblo, que es lo que ellos quieren, la verdadera comunicación, pasan por muchas peripecias. Los personajes principales son, una comunista y el otro anarquista, de manera que si bien quieren lo mismo, sus métodos para llegar a ello son completamente diferentes”. La cinta se estrena este primer semestre del año en diferentes festivales del país.