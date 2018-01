Cinco generaciones gritan: “Dios mío, ¡hazme viuda, por favor!”

La historia, que fue escrita por Josefina Vázquez Mota, llega al teatro; iniciará gira a partir del 19 de enero por varias entidades del país

Asael Grande

Basada en el libro homónimo de Josefina Vázquez Mota, publicado en 1999, el montaje dirigido por Abril Mayett, titulado “Dios mío, ¡hazme viuda, por favor!”, y que produce Rubén Lara, se presentará a partir del 19 de enero, en ciudades como Pachuca y Morelia, en lo que será una gira por el interior de la República Mexicana, antes de fijar una fecha para presentarse ante el público de la Ciudad de México.

Esta obra reúne a cinco mujeres que abrirán su corazón y narrarán cómo es el matrimonio de cada una de ellas, y las razones por las cuáles rezan fervientemente para que Dios las deje viudas lo más pronto posible; las protagonistas: Sherlyn, Helena Rojo, Ivonne Montero, Rebecca Jones y Paulina Goto.

En conferencia de prensa, la actriz Sherlyn, destacó que “en esta época, ser hombre o ser mujer ha sido complicado, por el tema de entendernos, por la forma en que cada uno sentimos y pensamos diferente, y cuando los hombres quieren ponerse los mismos zapatos de las mujeres, pues no tenemos las mismas hormonas, no tienen bubis, no amamantan, no van a parir hijos, hay cosas que nos hacen distintos, creo que lo que sería maravilloso es que tuviéramos un entendimiento, y un respeto, y que fuéramos inclusivos, tanto las mujeres con ellos, como ellos con nosotras, así que va a ser complicado en la medida en que no nos respetemos, pero va a ser fácil, y hermoso seguir siendo mujer, yo en lo particular lo disfruto mucho, en la medida en que entendamos que somos distintos, y que el vínculo entre hombre y mujer, tiene que ser el amor”.

Por su parte, Ivonne Montero, dijo que “estamos viviendo una época en donde nosotras como mujeres, nos estamos conociendo y reconociendo con nuestras facultades, las cosas que podemos hacer, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, esta época de cambio de generaciones se ha vuelto muy complicado”.

En la producción, las cinco féminas anhelan llegar a este estatus, y a través de la comedia, el público podrá conocer las razones por las cuales le piden a Dios que desaparezca a sus maridos. No sólo se alternarán los chistes de situación, las bromas sobre el matrimonio, el sexo y más; sino que invitará al público, tanto masculino como femenino, a reflexionar sobre cómo la figura de la mujer, aún en pleno 2018, aún sufre de discriminación y maltrato: “esta es una obra muy reflexiva, es una obra en donde cinco mujeres van a estar hablando su experiencia, desde sus edades, porque todas las mujeres pasamos por diferentes etapas, y lo interesante de esto, es ver cómo empiezan a cambiar de pensamiento conforme van madurando, cómo la juventud te da otro ímpetu de cómo hacer las cosas de otra manera, esta obra es sobre las diferentes etapas de la mujer”, finalizó la actriz Rebecca Jones.