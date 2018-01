Impunidad, problema central del país, reconoce Meade

Plantea su combate con visión de Estado

José Luis Montañez

El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, reconoció que el problema central del país es la impunidad y refrendó su llamado respetuoso y urgente a los partidos políticos, coaliciones y aspirantes presidenciales para avanzar en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Un llamado a los precandidatos, a las coaliciones, a los partidos, para que, más allá de la etapa electoral, generemos las condiciones para que avancemos en lo que hoy está lastimando al país”, dijo en La Paz, Baja California Sur.

Resaltó que hoy “en todos lados se nos reclama el ver que hay delincuentes que no enfrentan consecuencias, que hay actos de corrupción que no enfrentan tampoco consecuencias y los elementos para implementarlos ahí están”.

En un desayuno con el sector productivo de la entidad, encabezado por Pablo Partida Escobosa, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California Sur, Meade Kuribreña destacó que han sido un gran avance las reformas constitucionales implementadas en la presente administración para combatir la corrupción.

Sin embargo, expresó que se trata de una arquitectura legal que aún no se concreta y debe resolverse en el corto plazo por el bien del país. “Son temas que no tienen por qué esperar. Hoy, que ya tenemos el marco constitucional, no tendríamos por qué hacer esperar al país para que nos podamos poner de acuerdo como partidos, coaliciones y precandidatos y que se avance en esa agenda fundamental”, manifestó.

A través de un mensaje vía redes sociales, Meade Kuribreña sostuvo que “en México es altamente probable que quien cometa un delito o incurra en actos de corrupción, se salga con la suya, que no enfrente a la ley y que no pague las consecuencias de sus actos”.

En su planteamiento sobre el tema, el también aspirante de los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza propuso un acuerdo de seis puntos para hacer frente a la problemática. Planteó que el Senado nombre a los magistrados de la sección y salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas por actos de corrupción. En su opinión, es necesario avanzar hacia la autonomía del Ministerio Público federal, por lo que es necesario aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Consideró fundamental crear marcos homologados de funcionamiento del Ministerio Público a nivel local, ya que, ejemplificó, nueve de cada 10 delitos son competencia de las entidades federativas. De acuerdo con meade Kuribreña, es primordial nombrar al fiscal general y al fiscal anticorrupción en un acuerdo con sentido de Estado.

“Una vez que el poder revisor de la Constitución ha eliminado el pase directo, es momento de activar el mecanismo constitucional para el nombramiento de los titulares de ambos órganos”. Llamó a aprobar la nueva legislación en materia de contrataciones públicas que reduzca los espacios de oportunidad de la corrupción, lo cual “es una obligación constitucional que no puede esperar”.

El precandidato priista estableció como prioritario aprobar el nombramiento del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación.

En su mensaje, propuso dejar a un lado las diferencias, así como crear nuevas instituciones para acabar con esos dos flagelos que dañan al país con la creación de nuevas leyes y soluciones que merecemos los mexicanos, como una nación sólida, honesta y en desarrollo. “Se reformó la Constitución para crear instituciones que se encarguen de prevenir y castigar la corrupción, pero las reformas constitucionales son apenas el primer paso.

Ahora debemos implementarlas, tenemos pendientes que atender para cristalizar el Sistema Nacional Anticorrupción”, enfatizó.

Durante su estancia en La Paz, José Antonio Meade sostendrá reuniones con empresarios y líderes políticos estatales, además de participar en un encuentro con la militancia priista de Baja California Sur, en un encuentro que se llevará a cabo esta tarde en el Casino Bellavista de La Paz.