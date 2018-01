Pide López Obrador a EPN que no se apasione

Lo acusa de intervenir en proceso

“Está nervioso, porque José Antonio Meade no repunta”, señala

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Morena-PES-PT, demandó al presidente Enrique Peña Nieto no intervenir en las elecciones a favor del candidato del PRI.

Tras la crítica de Peña Nieto a su propuesta de amnistía, el aspirante morenista lo exhortó a colocarse por encima de las disputas de los partidos, así como a garantizar que se respetará la voluntad de los ciudadanos y que habrá una transición pacífica.

En Veracruz, López Obrador dijo que el Presidente está “nervioso”, porque José Antonio Meade no repunta en las preferencias electorales, y ahora busca entrar a la contienda para apuntalar la candidatura del priísta.

“Ojalá rectifique, que no se apasione, que no se caliente, que se serene, yo sé que él está viendo encuestas, ve encuestas un día sí y el otro también, y estamos arriba en las encuestas y su precandidato no levanta, entonces eso lo tiene muy nervioso y él quiere ayudarle, y entonces se avienta con esas indirectas”, sostuvo.

“Y se ve mal, porque él no es jefe de grupo ni jefe de partido, es el jefe del Estado mexicano, debe colocarse por encima de las diferencias partidistas, ése es su papel, y garantizar que se respete el voto, que se respete la voluntad del pueblo, que haya democracia”.

El abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia” emplazó al Presidente a rectificar para que, tras los comicios del 1 de julio, se dé una transición democrática.

“Puede él no caer en la autocomplacencia y rectificar, es de sabios cambiar de opinión, entonces no voy a condenarlo por lo que dijo, por esa indirecta, pienso que debe de reflexionar y garantizar que haya una transición pacífica, democrática, no es mi fuerte la venganza, nosotros buscamos que haya justicia y acabar con la corrupción en el país”.

“Yo espero que recapacite, porque las circunstancias obligan, son las circunstancias las que están ahora llevando a que se recapacite y que se busque una transición pacífica y se respete el voto de los ciudadanos”.

López Obrador advirtió que no censurará a Peña, pues, sostuvo, tiene el derecho de expresar sus opiniones.

Además, afirmó que esas declaraciones no repercutirán en el voto, pues los ciudadanos ya se dieron cuenta de que urge un cambio de Gobierno.

“Yo no voy a convertirme de la noche a la mañana en cuestionador de Peña Nieto, ya lo han convertido en el payaso de las cachetadas, todos lo están atacando, ve uno los medios, los que declaran en los medios hay muchos ahora que utilizan de blanco a Peña Nieto”.

“Yo no quiero hacer escarnio, no me gusta eso, y si él anda nervioso, o se equivocó, o no actúa bien, está en su derecho, no pasa nada, ya la gente está muy clara de que hace falta un cambio en el país y yo creo que ya la gente decidió por ‘ya sabes quién’”.