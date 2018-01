Desfile de secretarios

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Madrid, España.- En unas horas aquí en la capital española arranca la Feria Internacional de Turismo (FITUR), la más grande e importante de habla hispana en el mundo.

Como suele suceder anualmente, México como marca país tiene una presencia importante en esta feria acompañándose por la totalidad de destinos turísticos que tenemos.

Practicamente todos los secretarios de turismo estatales están presentes, además del secretario de turismo federal, Enrique de la Madrid y las autoridades del Consejo de Promoción Turística de México.

Durante estos días se da un fenómeno curioso que debiera ser más común en nuestro país: los secretarios sin un ostentoso aparato de seguridad y apoyo logístico están representando, difundiendo y vendiendo sus entidades, los atractivos e infraestructura que tienen para ofrecer al mundo.

Los gobernadores no vienen más por abusos que en el pasado se dieron no solo en esta feria, sino en distintos foros internacionales donde acudían a hacer turismo político, no quiere decir que al venir a FITUR lo hicieran de forma sistemática, pero la historia nos dice que en la mayoría de los casos en este y otros foros, eso ocurría.

En este desfile de secretarios se percibe cómo trabajan, cómo están proyectando a sus entidades y cómo está de forma interna gestionandose entre empresarios y gobierno el tema del turismo.

Los próximos días habrá información importante que seguramente, vendrán a dar a conocer en este foro, uno de los más importantes del mundo. Esperemos que así como se dejan ver en FITUR, estén en las calles en México con esa sencillez promoviendo sus estados.

Experiencia de bajo costo a altos precios

Volamos a Madrid con escala en Newark con United Airlines, la experiencia para los aproximadamente 200 pasajeros en el tramo de la Unión Americana a Europa fue terrible.

Un cambio de aeronave se tradujo en caos por la asignación de lugares, por los servicios especiales, en fin, un servicio pésimo, ni de cerca de una aerolínea de bajo costo pero con precios de una convencional.

No vale la pena ahorrarse unos pesos y hacer escala en los Estados Unidos con United Airlines para viajar a Europa, por mucho mejor Aeroméxico o Iberia de forma directa.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio197