Odin Dupeyron vive éxito imparable

Celebró con un Teatro Metropólitan lleno, el reestreno“Lucas”, teniendo como madrina a Ana Serradilla

Asael Grande

Odin Dupeyron reestrenó, después de 12 años, su genial obra “Lucas” en el Auditorio Nacional en el 2017 y ahora después de una gira nacional de reestrenos, regresó a la Ciudad de México al Teatro Metropólitan y lo hizo con una madrina de honor, la actriz Ana Serradilla, quien develó la placa conmemorativa de esta puesta en escena que, como “¡A Vivir!” y “Veintidós Veintidós”, es una obra de teatro escrita, dirigida y actuada por el multifacético Odin Dupeyron.

Se estrenó en el año 1995, se montó nuevamente en el 2005 y ahora en su tercera versión, causó gran impacto, ya que a más de 20 años de su creación, armoniza perfectamente con el contexto actual, además que, citando al prolífico dramaturgo Hugo Argüelles, es “Una comedia llena de aciertos. Brillante, espléndida y extraordinaria.”

Con su característica y reveladora forma de escribir, con su peculiar y atinada manera de proyectar vida y con su divertido estilo de cuestionar cualquier dogma, Odin Dupeyron logró en “Lucas” un texto fresco y encantador que hábilmente se pasea por la frontera de lo absurdo para evaluar qué es normal.

“Lucas” es una obra que redefine los lazos que nos unen como humanidad y que demuestra que podemos tener una mente más progresista para darle batalla a los prejuicios que no sólo nos limitan, sino que nos impiden ser felices: “tuve la fortuna de poder estar en contacto contigo, y ser parte de esta ‘manada’, te has vuelto adictivo, quiero mencionar, y decirte, que todas las personas que han visto tu trabajo, que han visto lo que transmites, y lo que generas, lo que transformas, has cambiado vidas, trastocas, haces que la gente se reforme, y eso no tiene precio en el medio en el que nos movemos, y que Odin haya logrado lo que ha logrado, no sólo hace sus propias obras, las escribe, las actúa, se rodea de gente maravillosa para hacerlas, es youtuber, tiene todo, y lo has logrado tú sólo, con todo esfuerzo, y para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes, en este momento único”, expresó Ana Seradilla al actor Odin Dupeyron, quien destacó que “Lucas” “es una obra que no iba a dar tantas funciones, hicimos 30 por algunas ciudades de la República Mexicana, a la gente le ha gustado mucho, hicimos cuatro Teatro Metropólitan, son 12 mil personas, es una obra que se estrenó en el Auditorio Nacional, llevamos ya 110 mil personas que han visto la obra de teatro, celebramos lo impactante y la trascendencia que tiene el arte en México, de la fuerza que tiene una voz levantada como debe ser y con fuerza, y es un mensaje que llega y que cambia”.