Chumel Torres llevará al Centro Cultural Teatro 1 “La gira electoral: Cuna de votos”

Presentará el próximo 27 de enero el show más esperado en 2018, donde nos contará quién es quién de los candidatos en las próximas elecciones en este standup político, sobre lo que viene para el país. Ayúdalo a decidir quién es el menos peor

Asael Grande

Uno de los eventos más importantes en el mundo de la política mexicana se llevará a cabo este 2018: las elecciones presidenciales. Este tema estará en boca de todos y, por supuesto, es el pretexto perfecto para armar un show de Stand Up, tal es el caso de Chumel Torres, conductor del noticiero de sátira política “El Pulso de la República”, quien presentará este próximo 27 de enero en el Centro Cultural Teatro 1, el Stand Up “La gira electoral: Cuna de votos”.

“Lo que vamos a presentar ahora, es algo que se me ocurrió de una conversación con un tío de Chihuahua que me dijo: ‘no tengo idea por quién votar’; entonces, estuve analizando los perfiles con el equipo de la elección que vamos a tener en julio. Hay cosas bastantes chistosas que se nos ocurrió, y decidimos montar un show con Alejandro Gou y nos gustó tener elementos de media, junto con comedia, con un poco de sketch, básicamente, haciendo notar por quién vamos a votar, o quién es el clima político que vivimos en México, siento que toda la gente que ve esos contenidos en El Pulso, es gente que va muy por en medio, no es gente ni de izquierda ni de derecha, es gente que está viendo la tele, y se pregunta si esos son los candidatos por los que tenemos que votar, entonces, es un show en donde abarcamos lo chistoso de sus declaraciones, sus posturas, de lo que no han hecho, y de lo que probablemente hagan, y siempre, todo en tono de comedia”, adelantó Chumel.

Joven mexicano que laboraba como ingeniero mecánico en una maquiladora de equipos médicos en su ciudad natal, Chihuahua, Chumel Torres cambiaría su destino, y años después se convertiría en un reconocido Blogger a cargo del canal de YouTube El Pulso de la República, que hasta la fecha tiene más de 2 millones de suscriptores. Asimismo, en 2016 debutó en la televisión, nada más y nada menos que en HBO.

El éxito de Torres reside en su capacidad de abordar temas sociales y políticos de la actualidad desde el punto de vista del entretenimiento. Como el chihuahuense ha declarado, descubrió que a pesar de que los temas de política nos dividen, sobre todo en época de elecciones presidenciales, busca que estos mismos nos unan a través del humor.

Fue precisamente un tuit que hacía referencia a las elecciones de 2012, y al candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, lo que lo llevó a la fama. Ahora presenta su show de stand up “La gira electoral: Cuna de votos”, el cual evidentemente estará lleno de bromas referentes a las elecciones de 2018. Si lo tuyo es la sátira política, no te lo puedes perder.

Centro Cultural Teatro I. Guaymas 8, Roma Norte. 27 de enero, 18:00 y 20:30 horas.

Precios de $400 a $890.