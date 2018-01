Vive Latino cumple con cartel multicultural

En su edición 19 contará con la presencia de bandas como Mala Rodríguez, Vetusta Morla, Cartel de Santa, Noel Gallagher, La Gusana Ciega, Los de Abajo, Los Cafres, Pussy Riot, Rock en tu idioma sinfónico II, Molotov, entre otras agrupaciones

El festival se llevará a cabo los días 17 y 18 de marzo, como es ya la tradición en el Foro Sol de la Ciudad de México

Participarán 84 bandas de 18 países y varios estados de la República Mexicana

Arturo Arellano

Como cada año, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino se preocupa por ofrecer nuevas y mejores opciones para sus seguidores, ya no sólo dentro de la escena del rock sino de toda la gama de géneros, que esta vez bañan el evento, con la presencia de bandas como Vetusta Morla, Cartel de Santa, Noel Gallagher, La Gusana Ciega, Los de Abajo, Los Cafres, Pussy Riot, Molotov, entre otras agrupaciones.

Durante la conferencia de prensa, Jordi Puig, director general del festival, comentó que “creemos que el cartel de este año cumple con las premisas e ideas que el Vive Latino ha defendido, es un cartel con espectro amplio multicultural, son 84 bandas de 18 países distintos y varios puntos de la República Mexicana. Creemos que el cartel de un evento se debe leer desde distintos ángulos, nos enorgullece leer a las cabezas de cartel de renombre, pero también nos emocionan las apuestas nuevas, las que llegan por primera vez, incluso nos ilusiona ver a quiénes han crecido con nosotros, que van cambiando de escenarios y cada vez los ve más gente. Tenemos bandas que regresan hasta por cuarta ocasión. Así que lo único que queda es comprometernos trabajar y ofrecer la mejor experiencia posible”.

Habló también sobre la aplicación móvil del festival “tiene un proceso pre, durante y posterior al festival. El primero es el aprendizaje ya que no conocemos de pronto a todas las bandas que participan así que ponemos información, biografías, un poco de su música. Por otra parte, está el mapa, las opciones de entretenimiento alternas a la música y puedes crear tu propio horario. Durante el festival la aplicación cobra vida y te indica en qué escenario esta tu banda favorita y en qué momento”.

Una innovación para esta décimo novena edición del festival es la presencia de “Hay un nosotros” es un colectivo conformado por Ely Guerra, Cecilia Toussaint, Pascual Reyes y otros quienes se han unido para producir tres canciones cuya recaudación de fondos en las ventas por Internet serán destinadas a los damnificados por los sismos del pasado mes de septiembre. Lo mismo el colectivo se hará presente en el festival, interpretando las canciones e invitando a los asistentes para comprar las canciones y seguir ayudando a la gente necesitada.

Pascual Reyes comentó que “hay dos oficios artísticos que han ido de la mano desde hace mucho y es muy difícil tener uno sin otro, hablo del cine y la música, por lo que hay espacio desde hace 8 años para el cine en el festival con la carpa ambulante”. En ésta se proyectarán documentales como England Is Mine y Pussy Riot, entre otros.

Sobre la Casa Comedy que repite su exitosa estancia en el festival adelantaron la presencia de Alexis de Anda, Alex Fernández, Carlos Vallarta, Alex Díaz, entre otros. Lo mismo la zona “El Parque” será implementada de nueva cuenta, con el interés de que este festival siga siendo familiar y tanto niños como adultos tengan opciones de entretenimiento mientras esperan a su banda favorita. Con talleres de impresión, pintura, juegos didácticos, clases de patinaje, maquillaje entre otras, a los que se suman la Feria del Libro Infantil y juvenil con talleres de lectura e ilustración.

Así, el festival se llevará a cabo los días 17 y 18 de marzo, como es ya la tradición en el Foro Sol de la Ciudad de México y el cartel se completa con bandas como Kachiporros, Kase.O, Love Of Lesbian, Molotov, Infected Mushroom, Fito Páez, Queens of the Stone Age, Haragan y Cia. Panteón Rococó, Gorillaz, Morrisey, Enjambre, Residente, Gondwana, Las Pastillas del Abuelo, Víctimas del Dr. Cerebro, Viernes Verde, Sergio Arau y los Heavy Mex, Los Tres, Paté de Fua, Los Monstruos del Espacio Exterior, Banda Regional Mixe, Riesgo de Contagio, Amandititita, Camilo Septimo, Klub (Los Auténticos Reggamentes) y muchos más.

