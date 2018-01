“El rocanrol se hereda de generación en generación”: César Costa

El artista multifacético está más que preparado para compartir una vez más el escenario del Auditorio Nacional, para acompañar a grandes intérpretes de la era dorada del rock and roll: Enrique Guzmán, Angélica María y Alberto Vázquez, en los conciertos La Caravana del Rock and Roll el 11 de febrero

Asael Grande

Ícono del rock and roll en México, actor, productor y abogado, César Roel Schreurs, conocido artísticamente como César Costa, está más que preparado para compartir una vez más el escenario del Auditorio Nacional, para acompañar a grandes intérpretes de la era dorada del rock and roll: Enrique Guzmán, Angélica María y Alberto Vázquez, en los conciertos La Caravana del Rock and Roll, aunque el primero se realizará el próximo 20 de enero en la Arena Monterrey, y Juntos por última vez (el 11 de febrero en el Auditorio Nacional de la CDMX).

“Cerré el 2017 en familia, tanto el fin de año, como el inicio del 2018, la pasé aquí en México; para mí estos conciertos son una celebración que ya lleva sesenta años, creo que hay que celebrar que estamos vivos, el privilegio de podernos comunicar con la generación original, con canciones que hicieron un movimiento a nivel mundial, que es el rocanrol, y que sigue siendo increíble”, dijo César Costa, en entrevista con DIARIOIMAGEN.

También hermano del cantante de rock and roll Ricardo Roca (primera voz del grupo Los Hooligans), miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF en México y Embajador de Buena Voluntad, César Costa explicó por qué el rock and roll de los 60’s sigue tan vigente en la actualidad: “no ha habido otro ritmo que haya venido a sustituir con tal fuerza al rocanrol, y el hecho de que haya tenido tal impacto, es que fue la primera vez la juventud de nuestra generación tuvo una participación activa en el mundo de la música y el espectáculo, y esto se ha venido repitiendo generación tras generación, y cada generación actualiza y le da su tinte al rocanrol, y lo moderniza, y aparte de ser un ritmo muy contagioso, nos dio la oportunidad de ser partícipes en un mundo que nos tenían vedado, es sorprendente ver en el Auditorio Nacional la cantidad de jóvenes que van a vernos cantar, y se ha ido heredando de abuelos a padres, y de padres a nietos, este ritmo no pasa de moda, es un ritmo muy sencillo, y muy básico, esa fue una de las características que permitió que la juventud accediera fácilmente al rocanrol, porque con tres pisadas de guitarra tú hacías muy buen rocanrol”.

César Costa compartió con este diario que “lo que más me importa a mí es comunicarme con el público, la televisión es algo en lo que me siento muy cómodo, la extraño, me gustaría volver a hacer televisión, tuve temporadas muy importantes, como una ‘Carabina de Ambrosio’, que marcó una época en la televisión latinoamericana, ‘Papá soltero’, después ‘Un nuevo día’, han sido programas que marcaron cambios importantes en la televisión, lo cual me llena de gusto”, señaló César Costa, quien ha tenido participaciones en películas como “Juventud rebelde”, “En el cielo y la tierra”, “La edad de la violencia”, “Dile que la quiero”, “La juventud se impone” (1964), entre otras.

Informó que entre sus proyectos para 2018 está el llevar al teatro la serie “Papá soltero”. Destacó que se producirá en formato de musical con la participación de Edith Márquez (Alejandra), Luis Mario Quiroz (Cesarín), José Luis Cordero (Pocholo) y Gerardo Quiroz (Miguel), este último al frente del proyecto.

“Tenemos el plan de hacer ‘Papá soltero’ musicalmente en teatro, ya que hasta el momento no se ha concretado en televisión lo de ‘Abuelo soltero’. Ojalá podamos realizarlo para el próximo año”, comentó.

Recientemente trabajó en doblaje, a través de la película animada “Coco”, de los estudios Disney-Pixar, donde interpretó al papá de Miguel, el personaje central.

“Toda mi vida he tenido una relación muy estrecha con la niñez y con la juventud gracias a ‘Papá soltero’, que aún sigue transmitiéndose después de 30 años y como embajador de UNICEF. Quizá por eso me invitaron y lo agradezco mucho”.