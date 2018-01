Amenaza de Trump sobre el muro no es seria: AMLO

Afirma que está en campaña adelantada

El presidente de Estados Unidos debe ponerse a trabajar, señala

El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, consideró que si fuese real la amenaza de Donald Trump hacia México respecto a construir un muro en la frontera y cancelar el Tratado de Libre Comercio “ya la hubiera cumplido”, pero lo que ha hecho únicamente es sólo “proclamar” el supuesto amago “que no es serio”.

Señaló que el presidente de los Estados Unidos debe ponerse a trabajar porque a un año de su toma de posesión aún no ha gobernado para los ciudadanos de su país y tal parece que está en campaña adelantada.

Todavía no son tiempos de campaña en Estados Unidos, él está otra vez haciendo propaganda con lo del muro, todavía tiene él que gobernar, no ha gobernado, quiere empezar con mucha anticipación la campaña por la reelección, eso es todo, es pura propaganda”, sentenció en Omealca, Veracruz.

El aspirante presidencial dijo que en México sí hay violencia y una estrategia equivocada de combate al crimen que hay que cambiar, pero ningún gobierno extranjero puede faltarle al respeto a nuestro país ni dañar su imagen ante el resto del mundo.

Por lo que el próximo presidente de México, “sin faltarle al respeto, va a poner en su sitio” a Donald Trump, quien este jueves desde redes sociales afirmó que México es el país más peligroso del mundo.

No va a agarrarnos siempre de escarnio, no es que se levantó en la mañana y dijo: voy a poner en mi Face que los mexicanos son muy malos y ya, porque se lo recomendaron los publicistas; va a tener respuesta, yo también me voy a poner ahí y ahí te va la respuesta; cada vez que haga lo que hizo hoy, va a tener respuesta directa, no es de que le voy a mandar a decir con el canciller, no; él usa su Twitter, su Face; yo voy a usarlo también y le voy a mandar a decir lo que pienso” advirtió el precandidato presidencial.

El precandidato de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social continuará de gira por Veracruz hasta el próximo domingo.

Ironiza con críticas del supuesto apoyo ruso

López Obrador ironizó las críticas sobre el tema de los supuestos apoyos de Rusia a su campaña en un video publicado en su cuenta de Facebook.

En el video, López Obrador aparece frente al mar en Veracruz, en donde expresó que estos supuestos apoyos a su campaña por parte de Rusia no han sido probados, por lo que en una forma irónica y cómica dijo que ahora es “Andrés Manuelovich”. “Con la novedad de que estoy en el puerto de Veracruz antes de iniciar nuestra gira. Vamos a Omealca, vamos a Medellín, vamos a Manlio Fabio Altamirano”.

Agregó que también está “aprovechando el tiempo esperando que emerja el submarino ruso… porque me traen el oro de Moscú”, dijo en forma irónica el tabasqueño.