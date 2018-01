Mejora tu memoria

Come bien. La alimentación también juega un papel importante en nuestra tarea por reforzar la memoria. Es clave que elijamos alimentos ricos en ciertas sustancias que ayudan al cerebro a trabajar bien. Así, debemos incluir alimentos ricos en fósforo (cacao en polvo, yema de huevo, pescado azul, almendras, productos lácteos…), potasio (aguacate, plátano, germen de trigo, naranjas…) y magnesio (pipas de girasol, cacahuetes, soja, cereales integrales…). También debemos asegurar al cerebro su aporte necesario de glucosa, mejor de asimilación lenta.

Apuesta por suplementos. Hay ciertas sustancias que ayudan a mejorar nuestra memoria porque tienen compuestos antioxidantes o mejoran la circulación sanguínea. Así, por ejemplo, el té verde es uno de los mejores antioxidantes, el orégano mejora la circulación sanguínea en el cerebro, como también lo hacen el gingko biloba o el gingseng.

Bebe con moderación. El alcohol no es un buen amigo de nuestro cerebro y es que no hay más que ver cómo trata de hablar, pensar o recitar una persona con unas copas de más. Estos efectos tan devastadores no se acompañan con el vino tinto, siempre con moderación, puesto que contiene resveratrol, un flavonoide beneficioso para las arterias y, por supuesto, también para que la sangre llegue al cerebro.