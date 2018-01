Gabriela Cuevas deja al PAN; apoyará a AMLO

Exigía una diputación plurinominal

El líder de Morena agradece la adhesión de la senadora

La senadora y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara alta, Gabriela Cuevas Barrón, renunció al Partido Acción Nacional (PAN) para apoyar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Este 2018 he decidido unirme al movimiento plural al que ha convocado el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Mi propósito es persistir en la lucha por una democracia más justa y más libre en nuestro país”, dijo Cuevas en un mensaje a medios .

La senadora recordó que en el 2000 fue parte del movimiento que logró la alternancia en la Presidencia de la República, por lo que hoy es tiempo de reconciliación libertades y pluralismo, por lo que a partir de este lunes será senadora independiente.

Cuevas Barrón agradeció a la militancia panista el haber enfrentado juntos los retos de transformar al país, el mismo tiempo que agradeció a los ex presidentes nacionales del PAN su confianza.

Señaló que hoy después de 18 años de gobierno de alternancia tengo claro que no fue suficiente, no logramos construir los anhelos de inclusión, pluralismo y desarrollo. “Tenemos una deuda con millones de familias que no pueden esperar más, debemos acelerar las transformaciones y construir una verdadera transición”, dijo. Con esta decisión, Cuevas Barrón suena fuertemente para ser la candidata de Morena a la futura alcaldía de Miguel Hidalgo, demarcación que gobernó como panista entre el año 2006 y 2009.

PAN no le dio diputación plurinominal

Por su parte, la dirigencia nacional del PAN, señaló que la salida de la senadora Gabriela Cuevas del partido, obedece a que no se le dio la diputación federal por la vía plurinominal, como lo solicitó al Comité Ejecutivo Nacional. Afirmó en un comunicado, que como es del conocimiento de la militancia, en el PAN hay órganos y plazos establecidos para estas decisiones y será en ese marco que se definan las distintas candidaturas plurinominales.

“Respetamos su decisión. Es importante que la militancia y la ciudadanía tengan de su conocimiento que detrás de esta determinación está el hecho de que no se le pudo garantizar la posición plurinominal que exigía al partido, debido a que no son aún los tiempos para ello”, indicó.

El comité sostuvo que Acción Nacional se fortalece todos los días con la llegada de cientos de mexicanos que quieren transformar a México, sin pensar en “el interés propio”, sino en el bien común de la nación.

Beneplácito de AMLO

Andrés Manuel López Obrador saludó que la senadora Gabriela Cuevas haya decidido dejar al PAN para sumarse al proyecto de Morena.

También aplaudió que Cuauhtémoc Blanco, quien se perfila como candidato a gobernador de Morelos, haya decidido formar parte de la alianza “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena, PES y PT.

“Bienvenidos Cuauhtémoc Blanco y la senadora Gabriela Cuevas. La patria es primero. Juntos haremos historia”, tuiteó el tabasqueño.