Dan claquetazo de la cinta “Inevitable”

La nueva película del director Manuel Villaseñor, a estrenarse en noviembre próximo

Asael Grande

Una joven de 16 años es abusada y queda embarazada. Al recibir el rechazo de su familia, emprende un viaje hacia lo más oscuro, convirtiéndose como meta en su vida abortar. Es la historia de “Inevitable”, la nueva película del director Manuel Villaseñor, a estrenarse en noviembre próximo, y que cuenta en su reparto con las actuaciones de Rodrigo Murray, Liz Gallardo, Isaura Espinoza, Azela Robinson, Frank Rodríguez, Rodolfo Palacios, Hania de la Vega, el director Manuel Villaseñor y el productor Rolando Ruiz.

“Es la segunda película que dirijo, pero es la tercera que produce Homosapiens Films, somos una empresa tapatía, en Guadalajara, Jalisco, filmar en provincia es un sacrificio, pero estamos muy orgullosos de poder lograrlo, y me da mucho gusto poder colaborar con un cast de gente preparada y poderlo combinar con talento joven, de Guadalajara, y es un tema que, en particular en Guadalajara lastima, esa hipocresía social, así que quise exhibir eso, y ponerlo en la mesa para poder discutirlo, y mejorar como mexicanos, esta cinta se dirige a un público demográfico, más para mujeres, y ahora con todos los problemas, sobre todo el cine, ahora las víctimas son los hombres heterosexuales, creo que debemos de discutirlo, para tener una mejor vida todos”, adelantó el director cinematográfico, quien planea llevar esta cinta a circuitos de festivales de cine, previo al estreno en la pantalla gigante.

Por su parte, el actor Rodrigo Murray, dijo a la prensa que “creo que es hora de empezar a quitar unas barreras tontas que tenemos de pronto el pensar de que es cine de Guadalajara, es cine mexicano, y creo que tenemos un hermoso país, y aprecio mucho las ganas con a que se está haciendo esta película, que si de por sí hacer cine es complicado, quizá hacerla fuera de México lo es más; me encanta trabajar con gente que no conozco, nueva, hay otros con quien ya he trabajado, Isaura, por ejemplo, y con Liz, que me da mucho placer volver a trabajar con ellos, y en efecto, es una película que toca una temática que ojalá algún pudiéramos platicar algún día en el futuro, y decir: ‘te acuerdas cuando había violencia intrafamiliar’, cosa que lamentablemente no es así, y es algo que no sólo aqueja a México, creo que también en muchas partes del mundo, nosotros desde nuestra trinchera que es el cine, denunciamos, atacamos, señalamos estos abusos, y queremos que esta película se convierta en un debate, y si eso nos convierte en mejores seres humanos, pues qué mejor, encantado de la vida de trabajar con Homosapiens Films”.

Homosapiens Film es una compañía independiente de la ciudad de Guadalajara, la cual ha producido “My First Movie” y “Lección Zaragoza”, ambas en cines, la primera de los pocos filmes mexicanos en estrenarse en Estados Unidos, China. Ha distribuido 15 largometrajes entre los que destacan la multipremiada “La lucha de Ana”, “El eco del miedo”, “María”, entre otras. Es también empresa productora del festival nacional de cine La Gran Fiesta del Cine Mexicano.