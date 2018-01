Presenta Talía Loaira su “Remambaramba”

Espectáculo de cabaret para gozar y pensar en cómo ser mujer en tiempos de machismo

Funciones en El Vicio, todos los sábados de febrero

Remambaramba tomó por asalto a Talía Loaira, cantante, bailarina, escritora y actriz que se encontraba en un momento coyuntural de su vida personal. Apenas abrir un baúl y saltar al escenario surgió esta exuberante y desenfadada mujer, con una voz y un discurso propios.

Mexicana de nacimiento, pero cubana por decisión, Remambaramba es una madre soltera, que un día descubre que el camino para encontrar la felicidad es aprender a disfrutar de ella misma. Sin embargo, el mundo machista y misógino en el que vive le impide vivir una vida libre de prejuicios, de violencia, discriminación y miedo.

“La verdad es que después de que me volví mamá no soy la misma y menos después de que me separé del padre de mis hijos. Me di cuenta de que yo era una persona antes de ser mamá, y ya se me había olvidado, además que no sólo me pasó a mí sino a muchas otras mujeres, sobre todo los primeros años de maternidad que son supercomplicados, porque ahora tienes una vida, además de la tuya, que depende completamente de ti y, cómo haces para ser tú, nuevamente, y atravesar el proceso de redescubrir quién eres en esta nueva etapa”, dice la actriz.

Tras vivir un embarazo de alto riesgo y un proceso emocional difícil, Talía sintió, además de todo lo que se le vino encima, una gran necesidad de volver a los escenarios, “Necesito regresar, recordar quién soy. Empecé, entonces a probar con este personaje que surgió de la nada, de la necesidad; fue muy curioso porque nació el personaje y el discurso fue surgiendo poco a poco.

“Abrí uno de los cajones de producción en los que tengo muchas cosas, me encontré unas pelucas que utilizamos en el programa Los escritorzuelos de Telehit; me encontré unos leotardos que alguna vez me regaló mi suegra de cuando ella bailaba en el Teatro Fru-Frú y así fue como nació Remambaramba, que adquiere su nombre de un vestuarista que conocí y que llegaba diciendo: `ya llegó la rebambaramba y yo le cambié un poquito´”.

Como buena cubana, Remambaramba es una revolucionaria: se resiste a vivir una vida de opresión y dolor y su primer acto revolucionario es ser feliz. “La verdadera revolución es de conciencias, pero no puede haber conciencias despiertas sin gozadera”, empezando por la propia y compartiéndola con el mundo.

“Por eso -explica Loaira- Remambaramba decide deshacerse de su educación tradicional, ser sexualmente libre, y adopta la “nacionalidad cubana”, vista como exótica, como camino para encontrar su libertad”.

Aunque este espectáculo unipersonal nació hace un par de años y ha tenido presentaciones sueltas, a partir del 3 de febrero próximo arranca una temporada todos los sábados a las 19:00 horas en el teatro-bar El Vicio.

“Es un monólogo en el que sólo estoy acompañada de un músico que me permite entablar un feed back en diálogo para plantear varios temas. Por ejemplo, ¿logrará Remambaramba ser libre de sus propias ataduras, de la doble moral y del miedo? Para saberlo habrá que vivir una noche de rebambaramba con Remambaramba.