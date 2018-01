En ropa interior, las Kardashian

Protagonizan la más reciente campaña de Calvin Klein, que promete arrasar

Juntas, revueltas y en ropa interior. Tras Kaia y Presley Gerber llegan ahora las Kardashian-Jenner, las hermanas más famosas del universo de “celebridades”, para protagonizar la más reciente campaña de Calvin Klein, que promete arrasar.

Cada una de ellas ha fundado su propio negocio (maquillaje y ropa, fundamentalmente), y juntas participan en el ‘reality’ (‘Keep Up with The Kardashians’) que las catapultó a la fama y que ha cumplido 10 temporadas. Ahora Kim, Kourtney, Khloé,Kylie y Kendall se han unido por primera vez para posar ante la cámara de Willy Vanderperre en vaqueros y en ropa interior.

“Las hermanas Kardashian-Jenner, siempre unidas pase lo que pase”, se puede leer en la publicidad de la campaña. Y así aparecen las cinco, relajadas y distendidas, sobre una colcha, conscientes del poderío que emanan: todas ellas tienen decenas de millones de seguidores en las redes y manejan negocios multimillonarios. En las imágenes aparecen en braga y sujetador excepto Kylie, la pequeña del clan, que oculta su tripa bajo la colcha y parece, así, conformar su embarazo.

Kendall, la modelo de la familia, ya había participado en una campaña para Calvin Klein junto a Justin Bieber en 2015. Ahora sólo falta que se una la matriarca, Kris Jenner, cada día más parecida a sus hijas.