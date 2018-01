AMLO garantiza una candidatura para Gabriela Cuevas

La que el PAN le negó a la senadora, ahora independiente

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en su último día de gira por Veracruz, que habrá una candidatura para la senadora Gabriela Cuevas, que el PAN le negó.

En la localidad de Soteapan, el tabasqueño confirmó que a su partido le interesa que la senadora y ex panista Gabriela Cuevas se mantenga en el Parlamento y como presidenta de todos los legisladores del mundo.

“El caso de la senadora Gabriela Cuevas, ella es la presidenta de todos los legisladores del mundo, es la presidenta de una organización parlamentaria mundial, que es importantísimo. Sólo han tenido esa presidencia creo que tres mexicanos en toda la historia.

“Necesitamos que ella siga siendo legisladora para que continúe siendo la presidenta del Parlamento Mundial. Entonces, sí nos interesa que ella sea parlamentaria, porque nos importa mucho que la representación de México se mantenga en el concierto de las Nacionales, que México tenga su sitio”.

El aspirante presidencial afirmó que no odia a nadie, en referencia a las críticas que por años hizo Gabriela Cuevas en su contra.

“Yo no odio, por eso soy feliz, yo lo que quiero es que se consiga un cambio verdadero en el país y que todos los mexicanos seamos felices, yo lucho por eso, no es mi fuerte la venganza, si fuese con odios yo ya no hubiese resistido porque me ofenden mucho, un día sí y el otro también, pero no me afecta, tengo principios, ideales y un escudo protector, que es mi honestidad”.

En el caso de Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, Morelos, López Obrador dijo que ya es precandidato al gobierno de Morelos. Sin embargo, se midió en una encuesta con el senador con licencia Rabindranath Salazar.

Nieto de Elba Esther Gordillo se va con AMLO

Por su parte, René Fujiwara, nieto de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, también apoyará el proyecto de López Obrador.

“He decidido apoyar con toda mi energía al proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador. Es más que evidente que es la única opción que realmente representa una alternativa, y es la última oportunidad que tiene México para retomar el rumbo de manera ordenada y pacífica”, publicó en sus cuentas de redes sociales.

Fujiwara dijo que Nueva Alianza, antes de que “se entregara al gobierno y perdiera por completo su identidad”, era conocido como el partido de los maestros y la educación.

“Estoy convencido que Nueva Alianza pronto dejará de existir. ¿Qué pensarán los maestros y militantes de Nueva Alianza de tener como coordinador de campaña a Aurelio Nuño? Aurelio Nuño, aquel que hizo de su desprecio a los maestros una política de Estado. Las maestras y maestros no olvidan tan rápidamente a quienes se han manchado de sangre. No olvidan tan rápidamente a quien los amenazan y golpean.

“Las maestras y maestros no saben olvidar la represión en contra de sus compañeros. Nueva Alianza, el partido que se logró fundar gracias al trabajo de maestras y maestros visionarios que creyeron en su líder, y al que tantas horas dedicamos, se está autocondenando… que en paz descanse”, publicó.