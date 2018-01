Corral, la ley y la política

Desde el portal

Ángel Soriano

No es necesario hacer marchas cuando existe la ley, señaló el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en relación a la caminata que desde Ciudad Juárez a la CDMX promueve el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, para exigir al gobierno federal extradite al ex mandatario priísta, Javier Duarte, y entregue recursos federales retenidos a su administración.

Navarrete afirma que de cuatro convenios con el gobierno de Corral, se han cumplido tres y sólo falta uno, porque la administración estatal no dio un número de cuenta correcta, pero se han cumplido todos los acuerdos. Dijo que las puertas del gobierno federal siempre han estado abiertas al diálogo para resolver diferencias, sin recurrir a presiones.

No es casual que las marchas, los plantones y los bloques carreteros —con tomas de casetas de peaje y cobro de cuotas a automovilistas— surgen un efecto inmediato: los funcionarios públicos de inmediato atienden sus peticiones, aunque hay casos excepcionales en que no les hacen caso, como es el de los campesinos, pero la presión pública hace ceder a los funcionarios.

Si, como señala el mexiquense Navarrete Prida, se cumple con la ley sin necesidad de marchas y bloqueos, el país sería diferente; sin embargo, no es así. Menudean las manifestaciones, porque no se cumple con la ley. Al menos que la marcha sea numerosa y prolongada, como es el caso de la de Chihuahua. Qué importante sería que se cumpla con la ley, sin necesidad de marchas.

TURBULENCIAS

Fortalecen y desaparecen partidos

De acuerdo a René Fujiwara, nieto de la ex lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, el PANAL, apoyador del PRI, pronto desaparecerá. Hay inconformidad entre maestros y maestras por su entrega al priísmo, donde el jefe de la campaña de José Antonio Meade, es el ex titular de la SEP, Aurelio Nuño, represor de maestros. Tal aseveración la hizo Fujiwara Montelongo, al abandonar el PANAL y unirse a Morena…Benito Nacif, consejero del INE, anunció que el Consejo General aprobó el cambio de nombre de la coalición PRI-PVEM-PANAL de “Meade Ciudadano” por el de “Todos por México”, pese a la inconformidad de los priístas. Y se sigue cuestionando la campaña del precandidato ex secretario de Hacienda, pues pese al constante cambio de asesores y de la integración de personajes de la administración pública federal y ex priístas, sigue sin levantar, indican los potenciales votantes…Conflictos de límites entre San Pedro Mixtepec y Santa María Colotepec en la disputa por Puerto Escondido y los fuertes intereses que éste representa, originó la detención y golpiza al tesorero del comité de festejos de la colonia Lázaro Cárdenas de Puerto Escondido, Silverio de Jesús Hernández, por invitar al alcalde de Mixtepec, Fredy Gil… En Cuautitlán, Estado de México, la alcaldesa, María Guadalupe Fernández Sánchez, acudió a la reunión del Consejo de Seguridad Municipal y reiteró su disposición de continuar haciéndolo, para atender las inquietudes que en este rubro tienen los pobladores e indicó que gracias a los recursos que existen para atender las necesidades de la población, se adquirió una nueva patrulla, que ya está de servicio en el municipio mexiquense…

