José José rechaza ver a Anel

Fue la misma ex esposa de “El Príncipe de la Canción”, quien lo reveló

Explicó que fue a través de sus hijos que el intérprete de “El triste” y “La nave del olvido”, le hizo un llamado para que no lo visitara

Después de ser ingresado a un nosocomio, el “Príncipe de la Canción” para recibir los nutrientes necesarios para su aumento de peso, Anel Noreña, ex pareja del cantante, dijo que es la única que no puede verlo, a petición expresa de él.

La actriz presentó la cinta “El corazón del hombre”, donde mencionó que ella no ha visto a José José, pero sus hijos están al pendiente de él. Agregó que quisiera verlo, pero que respeta su decisión; solamente le manda mensajes positivos “por la tele”, informó el periódico El Universal.

Explicó que fue a través de sus hijos que el intérprete de “El triste” y “La nave del olvido”, le hizo un llamado para que no lo visitara. “Hay qué respetar, ¿me entiendes? Está mejor, Si me gustaría (ir a verlo) pero como él no quiere, yo con el espíritu se lo mando y ya. Yo no lo veo para nada”, sentenció Anel.

Anel dijo que no ha visto la bioserie del cantante, donde la actriz María Fernanda Yepes, la interpreta en la producción: “Me habló su representante y le dije que lo único que sé de esta chica es que es una muy buena actriz. Yo lo recomendaría nada más que no vaya a hablar como colombiana, que se quite el acento y haga lo que quiera”, puntualizó.

Señaló que desde su divorcio no han logrado hablar como antes lo hacían, que fueron meses difíciles con ese proceso, “pero verlo salir adelante con una sonrisa, sin un exceso de nada, aguantando toda la leña que le manda la vida para depurar, para eso es que te pasan cosas tan tremendas…”, dijo la actriz.

